Previsto para o final de 2017, Super Mario Odyssey é um jogo em ambiente 3D, na tradição de títulos como Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. No game, Mario deixa o ambiente tradicional do Reino do Cogumelo para explorar novos mundos – entre os cenários mostrados, há metrópoles, florestas e, como sempre, fases aquáticas. Além disso, Mario ganhará um novo companheiro – uma criatura misteriosa “hospedada” em sua boina vermelha, que dará ao personagem novos poderes e um novo estilo de jogo.

Única grande franquia original da Nintendo no Wii U, o jogo de paintball com lulas humanas Splatoon ganhará uma sequência: Splatoon 2, previsto para o início do segundo semestre de 2017.

Em 1, 2, Switch, será possível entrar em pequenos duelos contra seus amigos – a Nintendo imagina o título como “um jogo para animar festas” – para mostrar quem é o mais rápido em desafios de salão, como “o tiro mais rápido do Oeste” ou jo-ken-pô. “É um jogo no qual você não precisa olhar para a tela, mas sim para os olhos do seu oponente”, diz Kouichi Kawamoto, produtor de 1,2, Switch. O jogo será lançado em 3 de março.

O bom e velho clássico do fliperama de rodoviária vai ganhar uma nova versão no Nintendo Switch, chamada Ultra Street Fighter II. Ainda não há data de lançamento prevista.

Outro título bastante popular dos games que terá versão para o Switch é o jogo de futebol FIFA, da produtora Electronics Arts – segundo o estúdio, o game terá uma versão adaptada para aproveitar melhor as características do Switch

Lançado pela Ubisoft em dezembro de 2016 para PS4 e Xbox One, Steep é um jogo de esportes radicais na neve, cujo foco é fazer manobras bonitas e se divertir com seus amigos. Ainda não tem data prevista para o Nintendo Switch.

Bastante popular nos Estados Unidos, a franquia de jogos de basquete da 2K terá uma versão própria para o Nintendo Switch em sua próxima edição, NBA 2K18, prevista para o início do segundo semestre deste ano.

Em ARMS, que sai no segundo trimestre deste ano, o jogador poderá ter a experiência de batalhar com um adversário. Bastante colorido e com uma trilha sonora animada, o jogo aposta em uma mistura de boxe e combate à distância – e terá batalhas online.

Inicialmente anunciado para o Wii U em 2012, The Legend of Zelda: Breath of the Wild sofreu inúmeros adiamentos, mas finalmente ganhou uma data de lançamento: 3 de março, junto com o Switch. Com bonitos visuais, o game levará o herói Link para um mundo aberto. Além disso, lançar o videogame com uma marca como Zelda poderá ajudar o Switch a deslanchar nos seus primeiros meses de venda.

Um dos jogos mais famosos da atualidade, Minecraft ganhará uma versão para o Nintendo Switch.

Lançado originalmente em 2011, Skyrim cativou jogadores por sua enorme história e seu profundo cenário, cheio de missões em um ambiente medieval mítico. Remasterizado em 2016 para PlayStation 4 e Xbox One, o jogo ganhou nova vida na oitava geração de consoles – e também estará presente no Nintendo Switch. É a primeira vez que a Bethesda (de Doom, Quake e Fallout) terá um jogo em um console da Nintendo.

Presente também no Wii U, Mario Kart 8 ganhará uma edição especial para o videogame em abril, com direito a novas pistas e novos personagens.

A versão mais recente do jogo de dança da Ubisoft já saiu em outubro de 2016 para diversos videogames, mas também ganhará uma versão para o Nintendo Switch. AInda sem data de lançamento prevista, o game tem músicas brasileiras como "Bang", de Anitta, e "Tico-Tico no Fubá".