Nintendo Biblioteca terá 20 jogos no início, mas depois será atualizada

Alô, geração anos 1990: a partir desta quinta-feira, 5, uma biblioteca de 20 jogos clássicos do Super Nintendo estará disponível no Nintendo Switch, videogame mais recente da companhia japonesa. Entre os títulos, há clássicos como Super Mario World, Super Mario Kart e Super Metroid, bem como curiosidades como Super Puyo Puyo 2, Super Soccer, Super Tennis e Kirby's Dream Course.

Mas atenção: eles poderão ser jogados apenas por quem tiver uma assinatura do Nintendo Switch Online, serviço digital da Nintendo que permite partidas online e também oferece aos jogadores uma biblioteca de games antigos. Lançado em setembro de 2018, o serviço já oferece a seus assinantes cerca de 40 jogos do Nintendo Entertainment System, também conhecido como "Nintendinho" no Brasil.

Apesar do Switch não ser vendido oficialmente no Brasil, os brasileiros que tiverem um desses consoles podem assinar o serviço online da Nintendo, por meio do site da empresa no Brasil, a Loja Nintendo. A assinatura de um mês sai por R$ 14,80, enquanto a de três meses fica R$ 29,70; já o pacote anual custa R$ 74,25.

Além de poderem ser curtidos tal como antigamente, os jogos também estarão disponíveis para partidas online – ou seja, chegou ao fim aquele truque de sacanear o amigo empurrando ele para o outro lado do sofá no meio da partida. Segundo a Nintendo, a biblioteca será constantemente atualizada com mais títulos.

Confira aqui a lista completa de games: Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Stunt Race FX, Kirby’s Dream Land 3, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, Star Fox, F-ZERO, Pilotwings, Kirby’s Dream Course, BRAWL BROTHERS, Breath of Fire, Demon’s Crest, Joe & Mac 2: Lost in the Tropics, SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE, Super Ghouls’n Ghosts, Super Puyo Puyo 2, Super Soccer, Super Tennis.

Overwatch e nova versão de Zelda também chegam ao Switch

O anúncio foi feito pela empresa durante uma sessão online, o Nintendo Direct, realizada na última quarta-feira, 4. Além dos games do Super Nintendo, a japonesa confirmou que uma versão de Overwatch, game da Blizzard que ganhou o título de melhor do ano em 2016 no Game Awards, chegará ao Switch em 15 de outubro.

Em duas semanas, é a vez de The Legend of Zelda: Link's Awakening, versão remasterizada do game clássico de RPG, aparecer no videogame. Enquanto isso, a mascote rosa Kirby ganhou um novo jogo gratuito de combate, Super Kirby Clash, disponível para download na Loja Nintendo.