Foto: Sony O game de suspense da Sony sai em 23 de janeiro para o PlayStation VR

Foto: Sony Um game de luta com Goku, Gohan, Vegeta e os personagens clássicos da animação japonesa é uma das grandes apostas para o início do ano. Sai em 26 de janeiro para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Capcom O novo jogo da série de RPG da Capcom tem monstros gigantes e bastante exploração para os jogadores. Também chega em 26 de janeiro, para PS4 e Xbox One.

Foto: EA Terceira iteração do game da EA para o antigo “vale tudo”, EA Sports UFC traz um cartel de lutadores atualizado e novidades na jogabilidade. Chega em 2 de fevereiro para PS4 e Xbox One.

Foto: Sony Um dos maiores clássicos do PlayStation 2 estará de volta em fevereiro: no dia 6, Shadow of The Colossus terá uma remasterização exclusiva para o PlayStation 4.

Foto: Konami Primeiro jogo da série Metal Gear sem a presença de seu criador Hideo Kojima, Metal Gear Survive usa as mecânicas de Phantom Pain, lançado em 2015, para fazer um jogo de sobrevivência e criaturas bizarras. Sai em 20 de fevereiro para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Rare Dia 20 de março é dia de piratas! Chega ao Xbox One e aos PCs Sea of Thieves, aventura para vários jogadores da Rare (Banjo Kazooie, Donkey Kong Country).

Foto: EA Na mesma semana, no dia 23, sai A Way Out, jogo sobre fugir da cadeia que promete trazer muita diversão com sua jogabilidade dividida em dois jogadores – do mesmo criador do inovador e divertido Brothers: A Tale of Two Sons. Para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Ubisoft O mundo exótico, uma das principais características de Far Cry, agora fica dentro dos Estados Unidos, em uma trama que promete ressoar muito o momento do país de Trump. Chega em 27 de março, para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Sony Previsto para o primeiro trimestre de 2018, God of War é a sequência da trilogia que deu fama a Kratos. Agora, porém, suas histórias serão inspiradas na mitologia nórdica.

Foto: We Happy Few Após um longo período de testes no Xbox One, o jogo de suspense chega à sua versão definitiva em 13 de abril. Para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Rockstar Ainda existem caubóis: uma das sequências mais aguardadas de todos os tempos no mundo dos games está quase entre nós. Red Dead Redemption 2, sequência ao jogo de 2010 da Rockstar, sai no segundo trimestre, para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Sony Mais um jogo de David Cage (Beyond, Heavy Rain) e a dúvida: dessa vez vai? Saberemos ainda no primeiro semestre, no game exclusivo para o PlayStation 4.

Foto: Microsoft O primeiro game da série, lançado em 2015, foi uma grata surpresa do Xbox One, ao misturar ideias inovadoras com os já batidos zumbis. Previsto para o primeiro semestre, State of Decay 2 é um dos jogos mais esperados do calendário do console da Microsoft esse ano.

Foto: EA O fofo jogo da EA apresentado na E3 2016 finalmente verá a luz do dia no primeiro semestre de 2018, com versões para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Foto: Nintendo Grande aposta da Nintendo para 2018, Kirby Star Allies é o primeiro jogo do mascote rosa para o Nintendo Switch. Sai no primeiro semestre.

Foto: Ubisoft Previsto para sair no meio do ano, The Crew 2 dá sequência à série de corrida em mundo aberto da Ubisoft. Para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Frontier Mandar no seu próprio parque dos dinossauros? Essa é a ideia por trás de Jurassic World Evolution, espécie de “RollerCoaster Tycoon” adaptado ao universo da ficção criada por Michael Crichton. Sai no meio do ano, para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Capcom O herói azul está de volta em 2018: além da remasterização da série Mega Man X, a Capcom prometeu comemorar os 30 anos de Mega Man com um novo jogo. Sai no quatro trimestre, para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Foto: Sony Outro retorno bastante aguardado pelos fãs de games em 2018 é Shenmue III, sequência que foi financiada por uma das mais bem sucedidas campanhas de crowdfunding de todos os tempos. Sai no segundo semestre, para PlayStation 4 e PC.

Foto: EA Com lançamento previsto para o último trimestre do ano, Anthem é o novo game da Bioware (Mass Effect, Dragon Age) e promete envolver os jogadores em missões pelo espaço. Para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Nintendo O dinossauro Yoshi também deve aprontar das suas no Switch em 2018 – ainda sem nome revelado, nem data de lançamento prevista.

Foto: Insomniac Games Feito pela Insomniac (Sunset Overdrive, Ratchet & Clank), Spider-Man é uma das principais apostas da Sony para turbinar o PS4 em 2018. Ainda não tem data de lançamento prevista.

Foto: Microsoft OLOLO! Saudade de Age of Empires, clássico dos PCs lançado em 1997? Ainda sem data de lançamento definida, sua versão remasterizada para a atualidade (vai ter até gráficos em 4K!) promete trazer de volta a nostalgia das tardes perdidas com civilizações históricas.

Foto: Toe Jam & Earl Os mascotes clássicos do Mega Drive estão de volta nesse game, que foi financiado por uma campanha de crowdfunding em 2015. Sai para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, sem data de lançamento prevista.

Foto: Sony Zumbis, motocicletas e mundo aberto: essa é a receita por trás de Days Gone, outra das grandes apostas da Sony para a temporada. Ainda não tem data de lançamento definida.

Foto: Square Enix A junção de Final Fantasy e do universo da Disney sempre foi um dos grandes favoritos dos fãs do PlayStation. Agora é hora de saber como essa história acaba no PlayStation 4 e no Xbox One, depois de anos de espera.

Foto: Double Fine O grande Tim Schafer (Grim Fandango, Monkey Island) volta a aprontar das suas em Psychonauts 2, ainda sem data específica de lançamento prevista.

Foto: Nintendo Uma das maiores promessas da Nintendo para 2018 é um jogo novo da série Metroid. Ainda sem data de lançamento prevista, o game deve ser um dos grandes exclusivos do Nintendo Switch na temporada.