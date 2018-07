Mesmo perdendo a vibração da estreia, Pokémon Go ainda está gerando movimentação. O Google Maps lançou nesta segunda-feira, 5, um recurso que permite aos usuários indicarem que estão jogando o game para criarem registros dos pokémons capturados. Disponível na última atualização do aplicativo, a nova função será liberada aos usuários aos poucos para usuários de Android e iOS.

A função fica camuflada com outros recursos. Ao entrar na Timeline do Maps, a pessoa enxerga várias opções de deslocamento — como carro, a pé e com bicicleta. Entretanto, entre elas, agora também tem a opção "Pegando Pokémons". Ao clicar nela, a pessoa conseguirá registrar o percurso percorrido e o tempo gasto, além de poder registrar os pokémons que foram capturados.

Por enquanto, o novo recurso não tem a mesma funcionalidade dos radares e mapas que indicam a localização exata dos "monstrinhos" do jogo. Entretanto, como o usuário indica onde capturou o pokémon, essa nova função, algum dia, poderá ficar disponível.

O Google ainda não se pronunciou oficialmente sobre a nova função.