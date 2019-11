Ina Fassbender/AFP Com dúvidas, o Google lançou nesta terça-feira o Stadia, seu novo serviço de games em streaming

O Google lançou nesta terça-feira, 19, nos Estados Unidos, o Stadia, sua primeira iniciativa no mundo dos videogames. Ao contrário dos consoles tradicionais que Microsoft, Sony e Nintendo lançam habitualmente, a empresa norte-americana está testando uma nova tecnologia de jogos em nuvem que promete ser a tendência na indústria nos próximos anos ao criar uma 'Netflix dos videogames'.

A tecnologia de jogos em nuvem já existe há alguns anos, mas alguns gargalos ainda impedem sua popularização e o Google tenta, com o Stadia, ser a primeira gigante a provar que eles são superáveis. A necessidade de uma conexão de internet acima da média e problemas com o tempo de resposta entre o controle e o jogo, a chamada latência, são dois dos maiores pontos negativos que não foram solucionados.

Veja abaixo tudo o que sabemos sobre o Stadia.

Como o Google Stadia funciona?

Ao contrário dos consoles tradicionais, onde você compra um jogo e o próprio videogame o processa, no Stadia, esse processamento é feito por um servidor do Google, que transmite o game para o aparelho em que você está conectado.

Em tese, isso barateia o custo de um jogo e abre um leque de possibilidades onde você pode se conectar ao Stadia. O Google promete que você pode jogar em qualquer televisão, computador, notebook, tablet, e nos smartphones Pixel que a empresa produz.

Qual velocidade de internet que eu preciso para rodar o Stadia?

O Google promete que uma velocidade mínima de 10 MB já faz com que o streaming do Stadia funcione a 720p, 60 frames por segundo e som estéreo, mas a velocidade recomendada pela empresa é de 35 MB, que faz com que os jogos rodem em resolução 4K, 60 frames por segundo e com som surround 5.1.

Nos primeiros testes realizados pelo Link, o problema para se manter essa estabilidade na conexão faz com que a transmissão do Stadia seja inconsistente e traz problemas para quem está jogando.

Quais as especificações do Stadia?

Como o Stadia roda em sistema de streaming, para o usuário é necessário somente um controle e um novo tipo de Chromecast que vêm junto com a versão básica vendida pelo Google. Pelo lado da empresa, os jogos rodam em servidores com processadores customizados de 2,7 Ghz, placa de vídeo AMD e memória RAM total de 16 GB divididas entre o processador e a placa de vídeo que aguenta até 484 GB por segundo de transmissão. O armazenamento é feito em SSD para diminuir o tempo de processamento do servidor.

Quanto custa o Stadia?

No lançamento desta terça-feira, o serviço está somente disponível no pacote Premiere Edition, que custa 129 dólares (cerca de R$ 545) e foi esgotada rapidamente no mercado norte-americano. O pacote vem com um controle, o Chromecast Ultra para acessar o sistema na televisão e uma assinatura de três meses do Stadia Pro.

O Stadia Pro, que vai funcionar como um serviço Netflix de games, tem uma assinatura mensal de US$ 9,99 (aproximadamente R$ 42) e vai oferecer um catálogo de jogos que o usuário poderá comprar. O Google também oferece games de graça, como Destiny 2 e Samurai Showdown agora no lançamento, e descontos a outros títulos.

Para 2020, o Google deve lançar o pacote grauito Stadia Base, no qual os usuários poderão comprar os jogos que quiserem, mas irão acessá-los com uma definição gráfica menor que a do Pro.

Quais jogos estão disponíveis para o Stadia em seu lançamento?

Após críticas a um catálogo de lançamento que só contaria com 12 jogos, o Google anunciou mais dez games que estão disponíveis aos usuários do Stadia a partir desta terça-feira. Confira abaixo a lista completa.

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (de graça com o Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (de graça com o Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

O Stadia já está disponível no Brasil?

Ainda não. Nesta terça-feira o Google lançou o serviço nos Estados Unidos, Canadá e mais 12 países da Europa (Bélgica, Finlândia, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia e Reino Unido).

A empresa não determinou um cronograma de lançamento para 2020 então é indefinido quando, ou se, o Stadia chegará ao Brasil.