Ubisoft/Divulgação O Google anunciou parceria com a Ubisoft para realizar o streaming do jogo 'Assassin's Creed Odyssey' no navegador Chrome

Nesta segunda-feira, 1, o Google anunciou uma parceria com a desenvolvedora francesa Ubisoft: com a colaboração, o jogo Assassin’s Creed Odyssey, que será lançado na próxima sexta-feira, 5, poderá ser jogado no navegador Chrome por meio do chamado Project Stream. Trata-se de uma iniciativa que a empresa norte-americana está desenvolvendo para streaming de jogos pela internet – isto é, a possibilidade de usuários jogarem os títulos sem a necessidade de um console ou PC com as configurações recomendadas.

“A ideia de fazer o streaming de um conteúdo tão rico graficamente que requer uma interação quase instantânea entre o controle e o que aparece na tela apresenta uma série de desafios”, disse o Google em post no seu blog. “Quando consumidores estão fazendo streaming de programas de televisão ou filmes, eles se sentem confortáveis em esperar alguns segundos até o conteúdo carregar, mas fazer o mesmo com jogos de alta qualidade requer uma latência de milissegundos e sem degradação gráfica”, continuaram.

Segundo o site norte-americano CNET, a iniciativa é parte de uma entrada do Google no mundo da indústria dos games com um projeto interno chamado Yeti. Ainda não se sabem muitos detalhes do quão ativamente a empresa irá de fato se movimentar no mercado, mas o Project Stream está sendo considerado um primeiro passo no setor.

Alguns usuários sorteados poderão testar o novo capítulo da franquia Assassin’s Creed no Chrome, com o Google avisando que para rodar o jogo plenamente no navegador em alta definição e 60 pixels por segundo é necessário uma conexão de internet de pelo menos 25 megas por segundo.

Assista abaixo à demonstração de Assassin’s Creed Odyssey rodando no Chrome.