Dontnod Para a Dontnod, game é forma de jogador médio descobrir se gosta de suas experiências narrativas

Videogames podem contar grandes histórias, tão interessantes quanto as que se veem na tela do cinema. Se para algumas pessoas isso não é exatamente uma novidade, para outros é uma máxima que ainda precisa ser repetida muitas vezes. É pensando nisso que a produtora de games francesa Dontnod lança nesta terça-feira, 26, seu novo jogo. Gratuito, The Awesome Adventures of Captain Spirit chega ao PlayStation 4, Xbox One e PC com a missão de repetir o sucesso do último jogo da produtora, Life is Strange, que causou frisson em 2015.

Não foi um sucesso à toa: o game tocou com delicadeza em questões importantes como bullying, abuso de menores e violência nas escolas americanas, a partir da bela história das adolescentes Max e Chloe. Além disso, chamou a atenção pela jogabilidade interessante, na qual era possível controlar o tempo e ter diálogos profundos, pela divisão em capítulos e pelas belas cenas, que misturavam passagens “de cinema” com ótima trilha sonora. Houve até quem falasse que era como se Gus van Sant (Gênio Indomável) ou John Hughes (Clube dos Cinco) fizessem seus próprios jogos.

Super-herói. The Awesome Adventures of Captain Spirit, ao menos no que a reportagem do Estado pode ver durante a última E3, feira de games que aconteceu em Los Angeles no início do mês, vai na mesma linha. O game, com cerca de duas horas de duração (depende de quanto o jogador quiser explorar), conta a história de Chris, um menino de 10 anos que mora com o pai e vive solitário em seu quarto, brincando com bonecos e super-heróis. “Ele é solitário, mas tem um monte de imaginação”, avisa Luc Baghadost, produtor da Dontnod.

Ao menos pelo que se pode ver da primeira meia hora do jogo, Captain Spirit tem a missão de preparar o público para Life is Strange 2, cujo primeiro episódio será lançado no final de setembro.

Primeiro, por servir como um aperitivo do mesmo tipo de experiência. “Para quem não jogou Life is Strange, esse jogo gratuito é uma boa forma de saber se você vai gostar de jogar uma narrativa”, diz Baghadost. Além disso, os acontecimentos do novo título estão, de certa forma, conectados com os do jogo que chega em breve – segundo o produtor, todos eles fazem parte do “Universo Life is Strange”, embora isso não signifique que veremos Max e Chloe de volta.

Dontnod Chris passa boa parte de seu tempo brincando sozinho no quarto. "Ele é solitário, mas tem muita imaginação", diz Luc Baghadost, produtor do jogo

Durante a sessão na E3, foi possível ver Chris brincando de bonecos com o tal Captain Spirit e enfrentando tarefas triviais como tomar café da manhã ou lavar a roupa. Foi interessante ver como qualquer coisa pode ser um brinquedo para ele, como uma forma de escapar da, enquanto seu pai assiste um jogo de basquete e toma duas ou três cervejas logo numa manhã de sábado – sim, é um sinal de que há algo errado ali, mas difícil saber o quê, exatamente.

Tão bacana é quando Chris precisa enfrentar seus medos e, para isso, se transforma no tal Captain Spirit que dá título ao jogo – sendo capaz, por exemplo, de enfrentar o medo do escuro do quartinho de bagunça de sua casa. Quando isso acontece, é divertido perceber como o jogo dá conta de incluir uma vinheta brega a la desenhos animados dos anos 1980 para fazer o jogador entrar no clima.

Outro bom momento é ver como as escolhas de diálogo de Chris podem influenciar o humor de seu pai e toda a narrativa do jogo. “Quando você é uma criança, você não tem controle total do que acontece com você ou ao seu redor”, diz Baghadost. “Quisemos trazer essa experiência para o jogo e esperamos que as pessoas se divirtam com isso.”

Dontnod Chris vive com seu pai – ao menos no início, o jogo não explica onde está sua mãe

Outro destaque do jogo é a trilha sonora: se Life is Strange tinha canções de bandas independentes como alt-J, Foals, Sparklehorse e José Gonzalez, The Awesome Adventures of Captain Spirit já começa com “Death With Dignity”, canção do americano Sufjan Stevens, que foi indicado este ano ao Oscar de melhor canção original pelas músicas do filme Me Chame Pelo Seu Nome. “Acreditamos que áudio é algo importante nos games, e a música, mais do que qualquer coisa, pode trazer muitas emoções para uma cena. Investimos muito nisso”, explica o produtor do game ao Estado.

É uma baita ideia – e que pode ajudar muita gente a entrar no mundo dos games pela primeira vez; afinal, assim como seu antecessor, Captain Spirit tem apenas comandos simples. É o tipo de experiência que exige do jogador mais perspicácia e vontade de explorar uma história do que exatamente experiência à frente do controle, quase como um livro interativo de mistério, daqueles feitos para adolescentes serem apresentados à leitura. Se der certo, não é pouco.

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Produtora: Dontnod

Plataformas: PS4, Xbox One e PC

Preço: gratuito

Já disponível no Brasil