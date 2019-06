YouTube O jogo é uma parceria da Niantic com a Warner Bros

Atenção, fãs de Harry Potter: o jogo Harry Potter: Wizards Unite chega aos celulares nesta sexta-feira, 21. O game é da produtora Niantic, criadora do Pokémon Go, e será inicialmente disponibilizado para os Estados Unidos e o Reino Unido nos sistemas operacionais iOS e Android – a distribuição para outros países será feita aos poucos. O anúncio foi feito pela conta oficial do jogo no Twitter nesta terça-feira, 18.

O Harry Potter: Wizards Unite é produzido com tecnologia de realidade aumentada e é parecido com o Pokémon Go: o jogador precisa andar pelo mundo real, jogar feitiços e caçar animais fantásticos. O jogo é uma parceria da Niantic com a Warner Bros, que detém os direitos do Harry Potter no cinema e nos games.

O game já estava em fases de testes na Austrália e na Nova Zelândia desde maio. Ainda não há informações de quando o título chegará ao Brasil.