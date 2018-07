Divulgação

A INTZ eSports venceu no último sábado, 4, a final da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Liderada por grande atuação de Gabriel ‘Revolta’ Henud, o time bateu os rivais da Keyd Stars por 3 a 0, em partida realizada nos estúdios da Riot Games (que controla League of Legends), na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

Com a vitória, a INTZ levou para casa mais de R$ 80 mil, divididos entre premiação e direitos de imagem pela exibição de seus jogos nos canais online. Além disso, a equipe ganhou o direito de disputar, novamente, o International Wild-Card Invitational, torneio que reúne os campeões das ligas do “segundo escalão” de League of Legends pelo mundo: América Latina, Rússia, Turquia, Japão, Sudeste Asiático e Oceania.

O IWCI acontece entre 16 e 23 de abril, na Cidade do México, e seu título dará vaga para o Mid-Season Invitational, que reunirá os campeões de regiões como América do Norte, China, Coreia e Europa. No ano passado, o Brasil bateu na trave no campeonato: a INTZ perdeu de virada por 3 partidas a 1 para o time turco do Besiktas, na grande final em Istambul.