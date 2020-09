Mike Blake/Reuters Na disputa entre as duas empresas, a Apple já tinha removido o jogo da App Store em agosto

Os jogadores de Fortnite não poderão mais usar o login da Apple para o jogo já nesta sexta-feira, 11, disse a Epic Games. A Apple e a Epic estão em uma disputa judicial desde agosto, quando a desenvolvedora do popular videogame lançou seu próprio sistema de pagamento para compras dentro do aplicativo.

A App Store, loja de aplicativos da Apple, exige que os desenvolvedores usem o sistema de pagamento da empresa e paguem uma comissão de 30% a ela. O recurso próprio de pagamento do game foi encarado como uma tentativa de driblar os sistemas.

Na quinta-feira, 3, a fabricante do iPhone registrou queixas contra a Epic, pedindo indenizações por taxas perdidas na App Store e outros danos, além de estar buscando um mandato para impedir a desenvolvedora de jogos de operar seu próprio sistema de pagamento no aplicativo.

Na disputa entre as duas empresas, a Apple já tinha removido o jogo da App Store em agosto, dizendo que a Epic Games lançou o recurso de pagamento com a “intenção clara de violar as diretrizes da App Store” depois de ter aplicativos na loja por uma década. Até então, ainda era possível fazer o login com ferramentas da Apple no jogo.