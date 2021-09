Divulgação/Remedy Alan Wake Remastered é o clássico cult de 2010, que chega em novos visuais para os novos consoles

O jogo Alan Wake receberá uma remasterização ainda em 2021, anuncia nesta terça-feira, 7, o estúdio Remedy Entertainment, responsável pelo clássico cult, lançado em 2010. O game poderá ser jogado em PC (pela Epic Games), na família Xbox (Series X/S, One, One S e One X) e, pela primeira vez, PlayStation (PS4 e PS5).

A rematerização tem como objetivo melhorar o visual do jogo, e isso inclui adaptar os gráficos para 4K, capacidade máxima de resolução dos consoles de última geração do mercado. Também serão incluídas as expansões The Signal e The Writer.

A história do jogo apresenta o escritor Alan Wake, que sai em busca da esposa, Alice, que está desaparecida. Ao longo da narrativa, o protagonista descobre uma história de horror criada por ele, mas da qual ele não se lembra de ter escrito. O jogo flerta com thriller de ação e o terror psicológico, com cenas cinematográficas que dão ar assustador à narrativa.

Segundo a Remedy, Alan Wake Remastered será lançado na primavera do Hemisfério Sul. Ainda não há informações sobre preço.