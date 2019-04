Ubisoft O Ubisoft demorou 14 meses para construir a versão digital da Notre Dame para o Assassin's Creed

A editora de jogos francesa Ubisoft, dona de jogos como Assassin’s Creed, Far Cry e Just Dance, pode ajudar na reconstrução da catedral de Notre Dame, atingida por um incêndio nesta segunda-feira, 15. A empresa, que desenvolveu em 2014 uma versão digital da catedral para o game Assassin’s Creed, disse ao site da BBC que compartilhará o design feito para o jogo, se as autoridades solicitaram. A Ubisoft anunciou também que doará US$ 565 mil para ajudar na reconstrução da catedral de Notre Dame.

Segundo a BBC, a versão digital da catedral de Notre Dame desenvolvida para o Assassin’s Creed demorou 14 meses para ficar pronta. A Ubisoft afirma que a representação da catedral foi feita com estudos, mas não é 100% precisa. “Quisemos ser bem precisos com os detalhes, mas há algumas diferenças em termos de escala e com alguns elementos”, disse um porta-voz da empresa ao site.

“Ficaremos mais do que felizes em emprestar nossos conhecimentos de alguma forma que possa ajudar nesses esforços”, afirmou.