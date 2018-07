Behold Studios O Knights of Pen and Paper chega no Nintendo Switch e no PlayStation 4 no dia 29 de maio, e no Xbox One no dia 30 de maio

Uma edição com conteúdo extra do Knights of Pen and Paper, game do estúdio brasileiro Behold, vai chegar em maio nos consoles Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Lançado originalmente em 2013, o game saiu para dispositivos móveis e PC e agora, depois de cinco anos, estará disponível em novos aparelhos.

O jogo é um RPG (role playing game) que oferece ao jogador várias aventuras em um mundo medieval. Ele tem um visual pixelizado, como os jogos do início dos anos 1990.

Knights of Pen and Paper foi um dos primeiros títulos brasileiros a ultrapassar a marca de 1 milhão de cópias vendidas em todo o mundo. O game chega no Nintendo Switch e no PlayStation 4 no dia 29 de maio, e no Xbox One um dia depois.

Knights, porém, não é o primeiro jogo da Behold a chegar aos consoles – a marca foi atingida com Chroma Squad, lançado originalmente em 2015. A empresa tem ainda em seu portfólio outro grande jogo, Galaxy of Pen and Paper, que também tem jogabilidade próxima do RPG e muito humor, mas situado em um universo de ficção científica.