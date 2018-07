Frontier O game deve ser lançado em junho de 2018, junto com o novo filme da saga, Jurassic World: Fallen Kingdom

Se você assistiu a Jurassic Park e sonhou com a chance de fazer o seu próprio parque de dinossauros, pode se preparar. A produtora de games Frontier Development anunciou nesta segunda-feira, 21, o jogo Jurassic World Evolution.

Com versões para PS4, Xbox One e PC, o game de estratégia vai ser um simulador de parque de dinossauros, bem à moda de RollerCoaster Tycoon e SimCity. Será possível, entre outros, desenvolver novos tipos de dinossauros, causar desastres e claro, atrair turistas para assistir a tudo isso.

"Toda escolha que você fizer vai te levar a um caminho diferente e a novos desafios" , diz o texto de lançamento do jogo. O game tem boa chance de dar certo – afinal, a Frontier é a empresa responsável pela criação de RollerCoaster Tycoon.

O game deve ser lançado em junho de 2018, junto com o novo filme da saga, Jurassic World: Fallen Kingdom. O primeiro filme da série, Jurassic Park (ou O Parque dos Dinossauros no Brasil) saiu em 1993, baseado no livro de mesmo nome do escritor Michael Crichton. Abaixo, veja o trailer do game.