Brendan McDermid/Reuters Grupo de k-pop BTS ganha jogo para smartphones

O grupo de k-pop BTS chega ao mundo dos games mobile no próximo dia 25 de junho, com o lançamento do jogo BTS World. Feito para Android e iOS, as diferentes fases colocam o jogador no posto de empresário da banda, tentando levá-la ao sucesso. O game conta com trilha sonora original criada por três dos membros, Jin, Jimin e Jung Kook.

Desenvolvido pela empresa sul-coreana Netmarble Corp., o jogo começa em 2012, antes do sucesso da grupo. No posto de empresário dos músicos, o fã escolhe cards de integrantes para progredir no jogo. À medida em que o tempo passa, novas histórias são desbloqueadas de acordo com a trajetória dos membros e com a coleção de cards formada. O jogo também vai contar com uma ferramenta pela qual os membros da banda “ligarão” para os jogadores.

No site oficial, uma prévia do jogo mostra, por exemplo, o empresário escolhendo a primeira casa do grupo de acordo com o dinheiro disponível e as “vontades” de cada um dos sete membros. Em cada missão, é possível escolher parte dos integrantes para ajudar a completá-la. Os resultados variam de acordo com as características da dupla escolhida.

Atração à parte, as músicas que embalam o game são do próprio BTS - o teaser de uma delas foi postado no canal oficial do grupo no YouTube. Com pouco mais de 20 segundos, o trecho é apenas instrumental. O jogo terá versão em português, mas ainda não teve o preço revelado.