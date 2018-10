Rockstar Games/Divulgação O esperado jogo 'Red Dead Redemption 2' é lançado e a Rockstar Games espera atender todas as expectativas dos fãs do jogo original

Título mais ambicioso já feito pela Rockstar Games, estúdio conhecido pelo seu trabalho na popular franquia Grand Theft Auto, Red Dead Redemption 2 chega às lojas mundiais nesta sexta-feira, 26, esperando atender as expectativas dos fãs que aguardavam ansiosamente uma continuação do clássico original lançado em 2010 para PlayStation 3 e Xbox 360.

Cercado de mistério, a Rockstar Games lançou trailers com poucas informações sobre o jogo em 2016 e 2017 e só no primeiro semestre de 2018 começou a mostrar de fato onde se passaria o jogo e o que os jogadores poderiam esperar da nova aventura no Velho Oeste.

Com um escopo maior e expandindo os recursos que fizeram sucesso no jogo de 2010, a Rockstar promete uma imersão nunca antes vista no Velho Oeste norte-americano, tentando passar para o jogador a dura sensação que era viver na era sem leis dos Estados Unidos.

Na pele de Arthur Morgan, bandido membro da gangue do notório Dutch van der Linde, o jogador vai participar de roubos, caças, assassinatos e outros crimes no maior mapa já feito pela Rockstar para um de seus jogos. A variedade de paisagens e climas que o estúdio norte-americano colocou é enorme, vai desde montanhas geladas até planícies e chegando aos pântanos do sul dos Estados Unidos em um mapa fictício que engloba várias áreas do país americano.

Mais de mil atores foram contratados pela Rockstar para viverem personagens na realista recriação do Velho Oeste, cada um deles com personalidade própria e uma rotina dentro do jogo. As cidades, cheias de vida, são oportunidades para o jogador descobrir novas missões e participar de mini-jogos como pôquer, dominó, risca-faca, beber e até mesmo tomar banho.

Rockstar Games/Divulgação Entre os mini-jogos disponíveis, mais de 200 espécies de animais estarão presentes para serem caçadas pelo jogador

Caso você se interesse mais pela natureza, a Rockstar colocou em Red Dead Redemption 2 mais de 200 espécies de animais que poderão ser caçadas pelo jogador como fonte de comida e dinheiro, campos de bandidos espalhados pelo mapa pronto para serem saqueados, linhas de trens pagadores que podem ser abordados e roubados, uma simulação realista do clima que torna a travessa de Arthur Morgan e seu bando mais complicada.

Isso tudo só como parte complementar para o enredo principal do jogo, que a Rockstar promete que irá durar cerca de 60 horas para ser completada. Em entrevista para a revista Vulture, Dan Houser, roteirista de RDR2, disse que o estúdio ainda cortou conteúdo considerado supérfluo. “Cortamos cerca de cinco horas de história na finalização do jogo. Arthur teria dois interesses românticos, mas nós achamos que ficou muito parecido, tiramos uma missão de roubo a trem que envolveria um grupo de caçadores de recompensas que não ficou legal. Existe todo esse trabalho para deixar o jogo o mais balanceado possível”, disse explicou Houser.

Rockstar Games/Divulgação O enredo principal de 60 horas vai contar com uma história que percorre um mapa realista das formações geológicas e climáticas dos EUA

Online. A Rockstar Games ainda não deu detalhes, mas Red Dead Redemption 2 irá contar com um modo online para vários jogadores como em Grand Theft Auto 5, que conta com o popular (e rentável) GTA Online. Previsto para entrar no ar em novembro, Imran Sarwar, diretor de design da Rockstar, disse em entrevista para o site IGN que várias das funcionalidades presentes em GTA devem ser transferidas para essa versão do Velho Oeste.

"Obviamente, teremos caubóis mulheres e homens, bandidos e tudo mais, combinando gameplay competitivo e cooperativo, além de componentes de narrativa de um grande mundo aberto", explica Sarwar. "Os jogadores vão poder explorar livremente sozinhos ou com amigos ou outros jogadores, competindo ou trabalhando juntos”, completa.

Rockstar Games/Divulgação A Rockstar Games ainda não deu muitos detalhes de como será o modo online de 'Red Dead Redemption 2', só a informação que ele será lançado em novembro

Polêmica. Na entrevista para a revista Vulture, Dan Houser causou polêmica ao dizer que a equipe de desenvolvimento de RDR2 estava fazendo trabalhando cem horas por semana na parte final do ciclo. Após a declaração do roteirista trazer críticas pelo sistema de trabalho pesado que muitos desenvolvedores se submetem na indústria de games, a Rockstar foi obrigada a explicar melhor que só os desenvolvedores seniores trabalharam tanto tempo e ninguém foi obrigado a fazer essa quantidade de tempo no estúdio.

“Mais importante, obviamente, é que não esperamos que ninguém mais trabalhe dessa maneira. Em toda a empresa, temos algumas pessoas mais experientes e que trabalham muito duro apenas porque são apaixonadas por um projeto ou por um trabalho específico. Acreditamos que essa paixão é exibida nos games que lançamos. Mas esse esforço adicional é uma escolha, não pedimos ou esperamos que alguém faça isso”, disse a empresa em comunicado obtido pelo site IGN.

Com legendas em português, Red Dead Redemption 2 chega às lojas brasileiras hoje pelo preço sugerido de R$ 224,99.