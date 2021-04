Tammy Levine Jogo de ação e aventura brasileiro Wonderbox, do estúdio gaúcho Aquiris, é exclusivo do serviço de assinatura Apple Arcade

O jogo Wonderbox, do estúdio brasileiro Aquiris, fez estreia no serviço de assinatura de games da Apple, o Apple Arcade, na última sexta-feira, 3. O game é exclusivo para assinantes do serviço e pode ser jogado em iPhones, iPads, Macs e Apple TV em mais de 150 países.

Wonderbox é um jogo de ação e aventura com quebra-cabeças para resolver, inimigos para enfrentar e tesouros escondidos para encontrar em meio a dioramas. Também está disponível um Modo Grupo para até quatro players. O game conta com um Modo Construção, similar a sucessos como Minecraft e Roblox, o que possibilita que os jogadores criem suas próprias aventuras e compartilhem as construções com outros usuários da plataforma — no que os desenvolvedores chamam de “eterna expansão” do game.

“Certamente vamos fazer novas campanhas, novos temas e novas mecânicas para o jogo”, conta o diretor comercial do estúdio Aquiris, Sandro Manfredini, ao Estadão. “A essência do jogo é ser um criador e, desde o lançamento, já é possível a quantidade de novas aventuras que os novos jogadores estão criando. Vai ser ilimitada a quantidade de conteúdo do jogo.”

A Aquiris é um estúdio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conhecido principalmente por Horizon Chase, jogo de corrida que homenageia em visual e jogabilidade os arcades clássicos dos anos 1980 e 1990. Em 2015, o game foi escolhido como um dos jogos do ano na App Store, loja de aplicativos da Apple. Por causa dessa aproximação com a fabricante de iPhones, os desenvolvedores foram chamados para criar um game exclusivo para o Apple Arcade. O lançamento estava previsto para 2020, mas, devido a questões de marketing, foi adiado para este ano, afirma Manfredini.

O Apple Arcade foi lançado em março de 2019 como um serviço de assinatura mensal de jogos exclusivos para a plataforma. A assinatura custa R$ 9,90 por mês e traz jogos exclusivos, como Sonic Racing e Lego Brawls. Em 2020, o serviço integra um "pacotão" chamado Apple One, que traz assinaturas de Apple Music, iCloud, Apple TV e Apple Arcade por R$ 37,90 mensais.

Outros lançamentos

Também na sexta-feira, o Apple Arcade lançou o tão aguardado jogo Fantasian, do japonês Hironobu Sakaguchi, criador da franquia Final Fantasy. Ao Estadão, o desenvolvedor afirmou em março passado que o game teria uma "experiência de console", com jogabilidade de 40 a 60 horas e mais de 150 dioramas para os jogadores explorarem.

Divulgação/Apple Fantasian é jogo exclusivo do Apple Arcade, plataforma de games sob assinautra para iPhones, iPads, Macs e Apple TVs

O Apple Arcade recebeu também jogos clássicos da App Store, como Fruit Ninja, Cut the Rope e Monument Valley — por fazerem parte do serviço de assinatura, os games vêm sem anúncio e sem compras internas dentro do aplicativo.