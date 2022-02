Wordle Wordle, um jogo de advinhar palavras na tentativa e erro.

Sucesso nas últimas semanas, o jogo Wordle foi comprado pelo jornal The New York Times, conforme anunciado pelo veículo em comunicado nesta segunda-feira, 31. O game deve continuar gratuito para todos os usuários, ao menos “inicialmente”, declarou a empresa. O valor da aquisição ficou na casa do milhão de dólares, sem ter o preço exato divulgado.

Mistura de caça-palavras com quebra-cabeças, o Wordle é um jogo que dominou as redes sociais nas últimas semanas. Ao permitir novas partidas a cada 7 horas, usuários publicam nas redes suas conquistas, em viés de competitividade. O sucesso foi tamanho que gerou clones pelo mundo, inclusive a versão brasileira Termo. Com lançamento em outubro de 2022, o game soma milhões de jogadores diariamente.

“Tem sido incrível assistir ao jogo trazer alegria para tantas pessoas, e eu fico grato por ouvir as histórias que vocês têm para compartilhar comigo”, escreveu em nota no Twitter o criador do Wordle, Josh Wardle. “Sempre admirei o respeito com que o New York Times trata seus jogos e jogadores. Esses valores estão alinhados aos meus e fico animado ao anunciar que eles guiarão o jogo daqui em diante.”

O New York Times afirma que a aquisição do Wordle se junta ao universo dos games da empresa, cuja estratégia inclui vender pacotes de assinaturas digitais de notícias e serviços, como de receitas culinárias. Além do Wordle, o veículo possui palavras-cruzadas e as marcas Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles e Vertex, que somaram mais de 500 milhões de usuários.

“O Times permanece focado em se tornar a assinatura essencial para todo anglófono que procura entender e engajar com o mundo”, afirmou a companhia no comunicado. “O New York Times Games é uma peça-chave nessa estratégia.”

Como jogar o Wordle

O jogo funciona da seguinte forma: você tem seis rodadas para adivinhar uma nova palavra de cinco caracteres - não há pista nenhuma, o que lembra o “Roda Roda Jequiti”, conhecido jogo de adivinhação do SBT.

O quadradinho fica verde, caso você acerte a posição da letra dentro da palavra. Se você acertar que a letra faz parte da palavra, mas não acertar a posição correta, o quadrado fica em amarelo - e serve de pista para o próximo chute. Quando a letra não existe na palavra, o quadrado fica cinza.

Também não é possível inventar palavras apenas para malandramente ganhar uma nova pista. Os chutes precisam ser de palavras que existem e estão no banco de dados do jogo.

Ao final de cada jogo, com a figura completa e colorida, é possível copiar e colar seu resultado nas suas redes. Também serve como uma forma de guardar seu desempenho.