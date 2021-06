Breandan McDermind/Reuters Jogos de PS4 ficaram mais caros

A Sony aumentou em 24% o valor dos jogos de PS4 da linha PlayStation Hits no Brasil. Títulos que possuem o selo promocional, como God of War (2018), Gran Turismo Sport e Uncharted 4: A Thief’s End, passaram a ser vendidos por R$ 99,50 na PS Store. Anteriormente, eles custavam R$79,90.

O selo PlayStation Hits reúne clássicos do PS4 oferecidos por um preço promocional nas versões físicas e digitais. São dezenas de títulos do console que também podem ser jogados no PS5 via retrocompatibilidade. Em junho de 2020, a Sony chegou a reduzir o valor sugerido dos títulos do PlayStation Hits no Brasil de R$ 79,90 para R$ 59,90 por duas semanas.

Agora, o aumento demonstra uma significativa mudança para a estratégia da Sony no Brasil. Desde 2019, os jogos que possuíam o selo eram comercializados no Brasil a valores inferiores ao praticado pela empresa na loja digital dos Estados Unidos. Com a mudança, eles passam a ter valor similar aos comercializados na loja digital norte-americana, onde cada jogo é vendido a US$ 20 - em conversão direta do dólar para o real, cerca de R$ 100.

Esse é o segundo aumento promovido pela Sony desde que parte da empresa deixou o Brasil. Em maio, o preço da PlayStation Plus no Brasil subiu em até R$ 50.