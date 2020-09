Montagem/Reprodução/YouTube Confira os principais jogos que já foram anunciados para o PlayStation 5, nova geração de consoles da Sony.

A apenas dois meses do lançamento dos consoles da nova geração, a expectativa cresce cada vez mais. Para quem está ansioso para pôr as mãos no PlayStation 5, a Sony tem anunciado uma série de títulos para os primeiros meses do console no mercado.

Nos últimos eventos da empresa, os State of Play, foram revelados – desde títulos consagrados até novas franquias e remakes –aumentando ainda mais a expectativa dos fãs.

Como foram vários jogos já foram anunciados nos vários eventos da empresa e das desenvolvedoras, o Estadão resolveu fazer uma seleção dos títulos mais aguardados e as principais franquias que vão chegar no início da nova geração. Confira:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Reprodução/YouTube O jogo é uma sequência direta de Marvel's Spider Man, um dos melhores jogos exclusivos de PlayStation 4.

Lançamento: 12 de novembro de 2020

Para quem ficou alucinado com a qualidade do jogo do Homem-Aranha lançado no PlayStation 4 em 2018, o anúncio de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales foi um grande presente da Insomniac Games. A história se passa um ano depois do final do primeiro jogo, em que Miles assume o papel de Homem-Aranha. O jogo também terá uma versão para PS4 e terá atualização gratuita de geração. Ainda não há data confirmada de lançamento.

Hogwarts Legacy

Reprodução/YouTube Durante o último evento da Sony focado no PlayStation 5, foi anunciado um jogo RPG de mundo aberto baseado no universo de Harry Potter.

Lançamento: 2021

Para os Potterheads de plantão, o anúncio de Hogwarts Legacy também foi um sonho realizado. O jogo se passa na escola de magia do universo de Harry Potter durante o final do século XIX e será um RPG (Role Playing Game) de mundo aberto em que o jogador poderá criar um personagem próprio. Além de ser lançado no PS5, ele também terá versões para Xbox Series X, PS4, Xbox One e PC. O jogo chega em 2021.

Final Fantasy XVI - Awakening

Reprodução/YouTube A Square Enix vai chegar com tudo na próxima geração com uma nova entrada inédita da franquia Final Fantasy.

Lançamento: indefinido

Após o sucesso do remake de Final Fantasy VII para o PS4, os fãs da franquia de RPGs da Square Enix vão também receber um novo capítulo inédito. Pelo que já foi divulgado, Final Fantasy XVI - Awakening se passará em um mundo de inspiração medieval e manterá as mecânicas de combate em tempo real que têm conquistado o público. No entanto, não foi divulgada nenhuma data ou sequer o ano de lançamento.

God of War: Ragnarök

Reprodução/Twitter Apesar de não haver nenhum gameplay ou imagem oficial, a Santa Monica Studios anunciou a sequência do Jogo do Ano de 2018, God of War, que retratará os eventos do fim do mundo da mitologia nórdica.

Lançamento: 2021

Claro que a franquia eleita como Jogo do Ano em 2018 não poderia ficar de fora. Depois dos ganchos deixados na história de God of War, a espera e expectativa pelo anúncio de uma sequência valeu a pena. Em seu último evento, em que revelou o preço e a data de lançamento do PS5, a Sony também mostrou um teaser simples para a sequência do jogo, com narração do protagonista, Kratos. O tema principal será o Ragnarok, a batalha do fim do mundo da mitologia nórdica. Além disso, não há tantas informações sobre o game – apenas que será lançado em 2021.

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020

Call of Duty: Cold War

Reprodução/YouTube A sexta entrada da série Call of Duty: Black Ops traz de volta personagens conhecidos do início da história, como Mason e Woods.

Lançamento: 13 de novembro de 2020

O mais novo jogo da franquia Call of Duty, o Black Ops Cold War, também vai marcar presença entre os primeiros jogos disponíveis na nova geração. Já confirmado para sair logo depois do lançamento oficial do PS5 nos Estados Unidos, Cold War terá várias versões, desde as exclusivas para a geração atual quanto a versão Cross-Gen, que terá atualização gratuita do jogo para o PS5 ou Xbox Series X ou S. O game é a sexta entrada na série Call of Duty: Black Ops e traz personagens da campanha do primeiro jogo, lançado em 2010. Quem comprar na pré-venda terá acesso ao beta fechado do modo multiplayer antes do lançamento oficial.

Resident Evil 8: Village

Reprodução/YouTube Depois de dois remakes de sucesso da franquia Resident Evil, a Capcom anunciou mais um capítulo da saga inédito, Resident Evil VII: Village.

Lançamento: 2021

Outro título bastante esperado para o PS5 é a nova entrada da franquia Resident Evil. Chamado de Village, o novo jogo é uma sequência da história de Resident Evil 7. O que se diz é que será um dos jogos, senão o jogo mais longo da franquia. O protagonista do jogo anterior, Ethan Winters, está de volta, assim como Chris Redfield, que estava presente desde o começo da saga e aparentemente deve ser o vilão do novo game. O jogo sairá em 2021 também para Xbox Series X e PC.

PlayStation Plus Collection

Reprodução/YouTube Já no dia do lançamento do PS5, os jogadores assinantes da PlayStation Plus poderão baixar e jogar games que marcaram a geração do PS4.

Lançamento: 12 de novembro de 2020

Depois de vários anos de pedidos dos consumidores e do sucesso de serviços de assinaturas de concorrentes, como o Xbox Game Pass, parece que a Sony acatou os desejos dos fãs e vai incluir um serviço parecido no PS5. Os assinantes da PlayStation Plus, serviço de assinatura que permite jogar partidas online e oferece alguns jogos de forma gratuita na loja da PlayStation, terão acesso a uma seleção de jogos que “marcaram a geração” do PS4. Títulos como The Last of Us Remastered, God of War, Uncharted 4: A Thief’s End, Fallout 4, The Last Guardian, Detroit: Become Human, Bloodborne, Days Gone e Resident Evil 7 estão entre os selecionados. Os jogos disponíveis, porém, devem variar de região para região. O serviço já estará disponível junto com o lançamento do novo console.

Demon's Souls

Reprodução/YouTube Para fãs de jogos desafiadores, a Studio JAPAN também já anunciou o remake de Demon's Souls para o PS5.

Lançamento: 12 de novembro de 2020

Para os fãs dos jogos da FromSoftware, conhecidos pela sua dificuldade elevada, a Sony traz logo no lançamento do PS5 o remake de Demon’s Souls, o primeiro grande trabalho de Hidetaka Miyazaki. O remake foi produzido pelo Studio JAPAN e pela BluePoint Games e terá várias mudanças gráficas, como efeitos visuais mais atuais, cenários mais trabalhados e redesign de personagens.

Godfall

Reprodução/YouTube Godfall foi um dos primeiros jogos a serem anunciados para a próxima geração de consoles e traz uma história cheia de ação, aventura e fantasia.

Lançamento: 12 de novembro de 2020

Godfall foi um dos primeiros jogos anunciados para a próxima geração de consoles. Logo no dia do lançamento do PS5 nos Estados Unidos, o jogo estará disponível tanto para o console quanto para o PC pela loja virtual da Epic Games. O jogador vai controlar um guerreiro no mundo fantástico de Apeiron, onde vai lutar contra vários inimigos, conseguir novos itens e enfim enfrentar um deus enlouquecido.

Horizon Forbidden West

Reprodução/YouTube O PlayStation 5 também receberá outro exlusivo de peso, a sequência direta de Horizon Zero Down.

Lançamento: 2021

Outro jogo muito aclamado no PS4 vai ganhar uma sequência na próxima geração. Horizon Zero Dawn foi bastante elogiado na época em que foi lançado, em 2017, e chegou a concorrer ao prêmio de Jogo do Ano, mas acabou perdendo para The Legend of Zelda: The Breath of the Wild, da Nintendo. O sucesso, porém, motivou a Guerrilla Games a investir na sequência, Horizon Forbidden West. A protagonista do primeiro, Aloy, está de volta e fará uma viagem ao Oeste, onde vai encontrar novas máquinas, novas tribos e novos cenários distópicos baseados em locais conhecidos do mundo real. O lançamento está previsto para o próximo ano e o jogo também terá uma versão para PS4.

Gran Turismo 7

Reprodução/YouTube A franquia de simulação de direção volta na próxima geração.

Lançamento: indefinido

A famosa franquia de simuladores de corrida exclusiva de PlayStation também está de volta com sua sétima entrada, ainda sem data de lançamento confirmada. Gran Turismo 7 volta com alguns elementos clássicos da franquia, como o menu no formato de mapa, além de gráficos dignos da nova geração e novos carros para dar uma renovada na saga. Também foi prometido um novo modo carreira para os jogadores single-player. A imersão também promete chegar a outro patamar com o novo controle DualSense, com o feedback háptico.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Reprodução/YouTube Além de ser mais uma franquia clássica da Sony, Ratchet & Clank: Rift Apart vai fazer bom uso das novas tecnologias do console, principalmente o novo SSD.

Lançamento: final de 2020 ou começo de 2021

Mais uma franquia clássica dos consoles da Sony vai tirar uma palhinha das novas tecnologias do PlayStation 5. Ratchet & Clank: Rift Apart vai colocar novamente a dupla dinâmica em ação em uma sequência direta de Ratchet & Clank: Into the Nexus e vai abusar totalmente das capacidades do novo console. O jogo vai contar com constantes viagens entre dimensões, o que só será possível graças ao SSD do PlayStation 5 e à rapidez de carregamento. Por enquanto, a Insomniac Games não confirmou uma data de lançamento, mas o jogo deve sair na janela de lançamento do próprio console, o que não deve ser muito além do começo de 2021.

Scarlet Nexus

Reprodução/YouTube Este é o mais novo RPG da Bandai Namco, com gráficos em estilo anime.

Lançamento: indefinido

Apesar de não ser um exclusivo de PlayStation 5, o RPG Scarlet Nexus, da Bandai Namco, merece uma menção nessa lista, já que segue a linha de muitos RPGs japoneses consagrados com aspecto de anime, como a série Persona. A história se passa em um futuro distante, em que foi descoberto um novo hormônio capaz de dar poderes sobrenaturais aos seres-humanos. No entanto, no momento em que esse hormônio foi descoberto, seres mutantes conhecidos como Outros começaram a cair do céu famintos por cérebros humanos. O jogo sairá também para PS4, Xbox Series X, Xbox One e PC.

Gotham Knights

Reprodução/YouTube Em Gotahm Knights, o Batman está morto e o jogador deve controlar um dos personagens da família Batman para continuar o legado do cavaleiro das trevas.

Lançamento: 2021

Os fãs da série Batman: Arkham podem comemorar. O morcegão vai ganhar um novo jogo na próxima geração, chamado Gotham Knights. A diferença é que o herói não estará presente. A história se passa em uma realidade em que o Batman está morto, o que faz com que a família Batman, formada por Batgirl, Robin, Asa Noturna e Capuz Vermelho, tenha que tomar o lugar do cavaleiro das trevas na luta contra o crime em Gotham. O game será um RPG de mundo aberto. O lançamento está previsto para 2021.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Reprodução/YouTube Dos criadores da série Batman: Arkham, o novo jogo do Esquadrão Suicida deverá ter Super-Homen como um dos vilões.

Lançamento: 2022

Os criadores da série Batman: Arkham continuam na ativa com mais uma promessa do universo da DC Comics. Dessa vez, em vez de contar com o cavaleiro das trevas, o jogador vai controlar os vilões do Esquadrão Suicida. Não há muitas informações além do trailer de revelação do game, anunciado durante o evento DC FanDome, mas parece que Arlequina, Capitão Bumerangue, Pistoleiro e Tubarão-Rei deverão caçar membros da Liga da Justiça, como Super-Homem, que no trailer aparece matando um piloto. Sem data concreta, o jogo deve sair em 2022.

Watch Dogs Legion

Reprodução/YouTube Buscando ainda mais inovação, a Ubisoft continua investindo na franquia Watch Dogs com um jogo com várias possibilidades de jogatina.

Lançamento: 29 de outubro de 2020

Watch Dogs Legion é outro jogo que vai ser lançado antes mesmo do PS5 sair, mas vai ganhar uma versão para a nova geração de consoles. Buscando inovar novamente, a Ubisoft vai permitir que você escolha o seu personagem e monte a sua equipe com qualquer pessoa que você encontrar na rua. Literalmente. Cada personagem tem uma história e habilidades específicas que vão te ajudar a completar as missões pelo mundo aberto de uma Londres futurista. Também terá versões para Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC e até Google Stadia.

Assassin's Creed Valhalla

Reprodução/YouTube Em Assassin's Creed: Valhalla, você controlorá um líder viking em sua jornada para conquistar territórios na Inglaterra medieval.

Lançamento: 10 de novembro de 2020

Mais um jogo da Ubisoft para completar a lista. A mais nova entrada da série Assassin’s Creed, Valhalla vai se passar no século IX, em que você assume o papel do invasor viking Eivor ao tentar entrar na Inglaterra. O jogo terá várias mecânicas de RPG em mundo aberto, como conseguir novas armas e habilidades, além de comandar tropas e fazer alianças para ampliar o seu povoado. O jogo estará disponível também no PS4, no Xbox Series X, Xbox One e PC.