Começa neste sábado, no Centro Cultural São Paulo, na zona sul da capital paulista, o maior festival de games independentes da América Latina, o Brazil’s Independent Games Festival – ou simplesmente, BIG Festival. Realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames), em parceria com a Apex Brasil, o evento chega à sua quarta edição como um espaço para negócios e debates sobre o mundo dos games.

Além disso, é uma oportunidade para que o público em geral conheça “jogos inovadores”, como explica Eliana Russi, diretora executiva da Abragames. O festival tem entrada franca, e conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo e o patrocínio do BNDES.

De acordo com a organização, mais de 60 executivos estrangeiros devem comparecer ao encontro, que vai até o dia 3 de julho, para conhecer os principais desenvolvedores de jogos do País.

Entre as empresas que estarão presentes, estão nomes como Sony, Microsoft, Google e as principais fabricantes de realidade virtual do momento – como a chinesa HTC, do Vive. “Um dos destaques é a delegação francesa, que terá 16 empresas diferentes”, afirma Eliana.

Além de fazer negócios, os executivos também vão participar do fórum de debates do festival, dividindo suas experiências com os produtores de games locais e com os visitantes do BIG – para participar, é necessário se inscrever no site do evento. “Estamos conseguindo criar no Brasil um hub de negócios importante para desenvolvedores de games de toda a América Latina”, diz a diretora da Abragames.

Premiação. Mas não é apenas da troca de cartões que vive o festival: há também um prêmio, que busca dar destaque aos jogos mais inovadores em fase final de desenvolvimento ou lançados nos últimos dois anos. Na edição de 2016, há 44 jogos finalistas, escolhidos a partir de um universo de 745 games inscritos, vindos de 48 países diferentes. Há diversas categorias, que valorizam aspectos técnicos (som, narrativa e arte, por exemplo) ou destacam jogos de impacto social – que têm preocupações com áreas como saúde e educação, por exemplo.

Entre os principais competidores deste ano, o destaque fica para o polonês SuperHot, indicado a cinco prêmios, e para o jogo brasileiro de corrida Horizon Chase, que concorre a Melhor Jogo do festival. Feito pela produtora gaúcha Aquiris, Horizon Chase tem visual inspirado nos games de corrida dos anos 1990, e foi escolhido pela Apple como um dos melhores jogos lançados para o iPhone no ano passado. “É um case de sucesso que nós queremos entender e replicar”, avalia Eliana.

Para 2016, há ainda dois prêmios novos: um dedicado a destacar o melhor game latinoamericano – no ano passado, havia apenas o troféu de Revelação Brasil –, e outro para jogos que explorem a temática ambiental. Além disso, há ainda o troféu BIG Starter, dedicado a jogos ainda em fase de produção: nele, serão premiados dois projetos – um de games educacionais, e outro de jogos tradicionais – com R$ 20 mil e um ano de mentoria de profissionais do Google.

Todos os jogos indicados a prêmios no BIG Festival, além de outros 19 games brasileiros, estarão disponíveis para serem testados na área aberta do evento. “Quem for ao Centro Cultural poderá passar o dia inteiro jogando de graça, se quiser. Cada jogo terá um monitor, explicando porque aquele game foi considerado bom para a feira”, explica Eliana.

Conheça os 5 indicados a Melhor Jogo do BIG Festival











Foto: Reprodução O jogo brasileiro de corridas de carro Horizon Chase é um dos indicados na categoria de Melhores Jogos do BIG Festival. Produzido pelo estúdio gaúcho Aquiris Game Studio, o game está disponível para smartphones. Foto: Reprodução Único game norte-americano, Ape Out foi desenvolvido pelo Gorilla Loves Company. O objetivo do usuário, como o próprio nome do jogo diz, é tirar um gorila do confinamento. Está disponível para desktop. Foto: Reprodução Com um visual minimalista, o jogo Superhot revoluciona o gênero de tiro em primeira pessoa – o jogo está disponível para Xbox One e PCs. Vindo diretamente da Nova Zelândia, o game Mini Metro funciona como simulador de mapa metroviário e desafia o jogador a criar um sistema de transporte público do início. Disponível para desktop. Foto: Reprodução O game sueco Pavilion é um jogo de exploração produzido pelo estúdio Visiontrick. Ele está disponível para Playstation 4 e PS Vita.

Conheça abaixo todos os indicados ao BIG Festival

Melhor Jogo

Horizon Chase (Brasil); Ape Out (EUA); Superhot (Polônia); Mini Metro (Nova Zelândia); Pavilion (Suécia)

Melhor Jogo Brasileiro

Horizon Chase (Aquiris Game Studio); Skytorn (Skytorn); My Night Job (Webcore Games); Dandara (Long Hat House); Jake and Tess' Finding Monsters Adventure (Black River); Ninjin: Clash of Carrots (Pocket Trap); Star Vikings (Rogue Snail); Starlit Adventures (Rockhead Games); Möira (Onagro Studios); Zone of Lacryma (OopHok)

Melhor Jogo da América Latina

Ernesto (Argentina); Kingdom Rush Origins (Uruguai); BalanCity (Argentina); The Interactive Adventures of Dog Mendonça & Pizzaboy (Argentina); Rex Odyssey (Argentina)

Melhor Arte

Jake and Tess' Finding Monsters Adventure (Brasil); Black the Fall (Romênia); Bulb Boy (Polônia); Pavilion (Suécia); Optikammer (Grã-Bretanha); Superhot (Polônia); The Interactive Adventures of Dog Mendonça & Pizzaboy (Argentina)

Melhor Jogabilidade

Superhot (Polônia); Tricky Towers (Holanda); Mini Metro (Nova Zelândia); Ape Out (EUA); My Night Job (Brasil); Clustertruck (Suécia); Horizon Chase (Brasil).

Melhor Narrativa

The Magic Circle (EUA); Late Shift (Suiça); Antioch: Scarlet Bay (França); Replica (Coreia do Sul); Hacknet (Austrália); Swaptales:Leon! (França); Wheels of Aurelia (Itália)

Inovação

Superhot (Polônia); The Magic Circle (EUA); Calendula (Espanha); Screencheat (Austrália); Stifled (Singapura); Inversus (EUA);

Antioch: Scarlet Bay (França)

Melhor som

Ape Out (EUA); Skytorn (Brasil); The Aquatic Adventure of the Last Human (Suécia); Superhot (Polônia); Mini Metro (Nova Zelândia); Epistory - Typing Chronicles (Bélgica)

Melhor Jogo Ambiental

Doti-Doti no Gaea (Brasil); Cloud Chasers - A Journey of Hope (Suíça); Deed - The Game (Brasil)

Melhor Jogo Educacional ou de Impacto Social

Optikammer (Grã-Bretanha); It's Spring Again (Rússia); Figurado (Brasil); Peronio Pop-Up Book (Brasil); Carcará - Asas da Justiça (Brasil)