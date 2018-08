Foto: Alexey Pajitnov Desenvolvido em 1984, Tetris dispensa apresentações. Ele é o maior sucesso da história da Rússia nos videogames, além de ser um dos jogos mais influentes da indústria. Apesar disso, nem tudo são flores na história do Tetris. Alexey Pajitnov, criador do jogo, diz que perdeu mais de US$ 40 milhões em royalties durante os dez anos em que o governo soviético foi detentor dos direitos autorais do game.

Foto: Nintendo Nos anos 1990, a Nintendo fez parcerias com empresas como Philips e Sony para desenvolver jogos em CDs. Um dos frutos mais marcantes foram dois spin-offs de The Legend of Zelda que não caiu nos gostos dos fãs e não são levados em conta na cronologia oficial da Nintendo. Os jogos foram desenvolvidos para o Philips CD-i e são notáveis por serem a primeira vez em que o serviço de desenvolvedores russos foi utilizado por uma empresa americana.

Foto: Akella Desenvolvido para PCs pela Akella, um dos principais estúdios de games russos, o jogo Sea Dogs une a mecânica estratégica de Sid Meyer’s Pirates (um jogo de pirataria do criador de Civilization lançado nos anos 1980) a elementos de RPG para contar a história de um órfão que parte em busca do passado, refazendo os passos de seu pai, um pirata.

Foto: Akella A versão de Xbox 360 de Pirates of the Caribbean foi o primeiro jogo desenvolvido na Rússia para um console norte-americano. Graças ao sucesso Sea Dogs, a Akella foi escolhida para fazer a adaptação em game do filme Piratas do Caribe.

Foto: 1C Company Blitzkrieg é um jogo de estratégia que recria a 2.ª Guerra Mundial com um forte apelo ao realismo, levando em consideração o tipo de armamento que cada nação utilizava, as condições climáticas dos locais e a interação com o ambiente. O sucesso do game garantiu uma série com outros cinco jogos, incluindo um sobre a crise dos mísseis em Cuba.

Foto: Ice-Pick Lodge Lançado na Rússia em 2005, o jogo de sobrevivência e terror psicológico Pathologic, desenvolvido em Moscou pela Ice-Pick Lodge, só foi lançado mundial dez anos depois. Tido como um clássico cult, o título recebeu um remake em 2018 para PS4, Xbox One e PCs.

Foto: Mezmer Games Stalin vs. Martians é um jogo de estratégia em tempo real que parodia os títulos do gênero situados na 2.ª Guerra Mundial, como o também russo Blitzkrieg. Apesar de receber duras críticas da imprensa especializada na época, o título conquistou fãs pelo seu humor ácido inspirado em Monty Python.

Foto: ZeptoLab Um dos maiores hits no competitivo mercado de games para smartphones, Cut the Rope foi a estreia do estúdio russo ZeptoLab. O jogo consiste em várias fases em que o jogador deve resolver desafios baseado em física.

Foto: Gaijin Entertainment War Thunder é um MMO (Massive Multiplayer Online) que simula combates aéreos, marinhos e terrestres de conflitos históricos desde a Guerra Civil Espanhola até confrontos da época da Guerra Fria. Ainda em desenvolvimento pelo estúdio russo Gaijin Entertainment, o título é gratuito no PC e nos consoles.