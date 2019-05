Game designer foi um dos responsáveis por moldar o que é um jogo de tiro em primeira pessoa

Tiro, porrada e bomba: responsável pelo design de games clássicos como Quake e Doom, o desenvolvedor de jogos John Romero será um dos convidados da 12ª edição da Brasil Game Show (BGS). Maior feira de games da América Latina, a BGS de 2019 acontece neste ano entre 9 e 13 de outubro e será realizada no Expo Center Norte, em São Paulo.

Game designer com três décadas de serviços prestados ao mundo dos jogos eletrônicos, John Romero participou do desenvolvimento de Doom, Quake e Wolfenstein 3D. Lançado durante a década de 1990, os três games forjaram as bases do gênero de tiro em primeira pessoa (FPS, na sigla em inglês), um dos mais populares dos jogos eletrônicos na atualidade.

Na BGS, Romero vai participar de atividades com fãs, será jurado de um concurso de cosplays e terá ainda um painel no BGS Summit, encontro para profissionais do mercado dos games. “John Romero é uma das mentes mais brilhantes da indústria de games, por sua capacidade de inovar e se reinventar. Sua trajetória é inspiradora, tanto para aqueles que jogam quanto para os que desejam trabalhar no setor”, disse Marcelo Tavares, presidente executivo da BGS, na nota de anúncio da visita de Romero.

Além de John Romero, a maior feira de games da América Latina também já confirmou a participação de Charles Martinet, dublador de Mario, icônico personagem da Nintendo, e Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra, que, pela primeira vez, trará sua banda para o Brasil. No site da BGS, é possível adquirir os ingressos para o evento – o valor das entradas começa em R$ 59.