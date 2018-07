Ludia Game deve chegar no segundo trimestre de 2018

Cuidado, os dinossauros estão prestes a invadir as ruas de todo o planeta: a desenvolvedora de games Ludia divulgou nesta quarta-feira, 7, que vai lançar um game de realidade aumentada para celulares inspirada na franquia do cinema Jurassic Park. Com versões para iOS e Android, o game Jurassic World Alive deve chegar ao mercado no final do segundo trimestre e terá semelhanças com Pokémon Go, o maior hit da tecnologia até aqui.

Segundo a empresa, "os jogadores poderão descobrir dinossauros ao localizá-los em um mapa e usar um 'drone', dentro do game, para coletar amostras de DNA".

Além disso, será possível caçar e interagir com as criaturas – até mesmo tirando fotos com eles. Outra possibilidade será treiná-los para batalhas contra outros usuários – uma função muito pedida, mas sempre mal executada pela Niantic, a produtora responsável por Pokémon Go.

Antes de criar Jurassic World Alive, a Ludia já havia feito um game de criação de parques, ao estilo de RollerCoaster Tycoon, para celulares. O novo jogo deve acompanhar o lançamento do novo filme da franquia baseada nos livros de Michael Crichton, Jurassic World: Fallen Kingdom, que tem estreia prevista para 22 de junho nos EUA.

Para quem é fã do T-Rex, porém, vale o aviso: há ainda outro game sendo criado com base na franquia: Jurassic World Evolution está sendo feito pela Frontier e deve chegar ao PS4, Xbox One e PC no terceiro trimestre de 2018.