Ubisoft Campeonato de Just Dance no Brasil levará campeão para Paris

Uma das franquias mais populares dos games na atualidade vai ganhar seu próprio campeonato brasileiro. No lugar dos tiros, golpes ou arenas, porém, é a vez da dança: a Ubisoft anuncia nesta segunda-feira, 10, a criação do Just Dance Tour, torneio nacional que terá cinco etapas regionais e levará seu campeão para a Copa do Mundo de Just Dance, prevista para acontecer em Paris, no início de 2018.

O torneio começa já nesta sexta-feira, 14, em Fortaleza, durante o SANA 2017, um dos principais eventos de cultura pop do Nordeste. Além da disputa individual, em Fortaleza também haverá uma competição extra, para escolher o melhor trio de dançarinos da região. A Just Dance Tour continua no final do mês, no dia 30 de Julho, na Arena Pernambuco, em Recife.

Nos meses seguintes, o campeonato terá três etapas no Sudeste: em 19 e 20 de agosto, em Belo Horizonte; em setembro, durante a Game XP, evento de games no Rock in Rio, e em outubro, em São Paulo – nos dois últimos casos, as datas ainda deverão ser confirmadas. São Paulo também receberá a grande final nacional da Just Dance Tour.

De acordo com a Ubisoft, este é o primeiro campeonato do tipo de Just Dance realizado no mundo – em anos anteriores, os participantes da Copa do Mundo de Just Dance eram definidos em torneios de evento único. "O primeiro Just Dance Tour do mundo só poderia ser no Brasil, que é o país do Just Dance, onde há uma comunidade de milhões de jogadores que adoram o game, que amam dançar e são muito engajados", diz Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft na América Latina, em nota.

Não é a primeira vez que a Ubisoft aposta nos eSports para alavancar seus games – a tática faz parte da estratégia de mercado de Rainbow Six Siege, lançado no final de 2015, e também parece dar a tônica para outros games da empresa, como For Honor, que saiu em março de 2017. Não é à toa: segundo a consultoria Pricewaterhouse Coopers (PwC) movimentou US$ 436 milhões em receitas em 2016.

