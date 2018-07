Divulgação Jogador poderá ajustar estratégias de jogo ao longo da partida

A produtora Konami anunciou nesta quarta-feira, 25, a próxima edição do game de futebol Pro Evolution Soccer. Previsto para chegar ainda neste ano, mas sem data de lançamento confirmada, o PES 2017 terá versões para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e PCs.

O título deve ser apresentado pela primeira vez no dia 27 de maio, em Milão, na Itália, durante a final da Champions League entre Real Madrid e Atlético de Madrid. É esperado que os jogadores possam testar o PES 2017 em primeira mão entre os dias 27 e 28 de maio, quando também ocorre a final do campeonato mundial da última versão do jogo, PES 2016, lançada em setembro de 2015.

No site oficial do game, a Konami disse que melhorou a física dos movimentos da bola, por meio de um novo recurso conhecido como "Real touch", que "reproduz com autenticidade uma série de maneiras de receber e controlar um passe." Há ainda um novo sistema chamado "Precise pass", utilizado para determinar a precisão dos passes ao longo da partida.

A inteligência artificial dos adversários também passou por aprimoramentos. Segundo a produtora japonesa, ela foi programada para se adaptar ao estilo de jogo de cada jogador. E para dificultar ainda mais a passagem da bola pelo gol, goleiros serão mais ágeis e reativos aos eventos da partida.

Com mais possibilidades de estratégias, o jogador vai poder ajustar táticas e opções de jogadas em escanteio no decorrer da partida. Também será possível alterar instantanemente se o time vai jogar de forma mais ofensiva ou defensiva.

Ainda que a Konami não tenha divulgado data de lançamento, é provável que o jogo chegue ao mercado entre os meses de agosto e setembro, como ocorreu em versões anteriores do game.