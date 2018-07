Toru Hanai/Reuters A japonesa Nao Imoto posa com seu Nintendo Switch recém-comprado no Japão

Filas desde as primeiras horas da manhã e reservas esgotadas protagonizaram, nesta sexta-feira, 3, o lançamento do Nintendo Switch, novo videogame da tradicional empresa japonesa. Além disso, as filas animaram os investidores, fazendo as ações da empresa dispararem em alta de 3,7% nesta sexta-feira no mercado japonês.

Ao todo, 2 milhões de unidades serão distribuídas pela empresa no Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Europa. No Japão, centenas de pessoas se reuniram nas entradas dos grandes estabelecimentos em Tóquio para receber o novo console. No país, as reservas se esgotaram logo depois que algumas lojas colocaram os consoles à venda, em janeiro deste ano.

"Reservei o videogame no lançamento e já chegou em casa. Vim aqui só para comprar acessórios", disse à Efe a japonesa Haruka Sato, à frente de uma grande loja de videogames em Yurakucho, bairro tradicional de venda de eletrônicos de Tóquio. "Além de jogar em casa, vou poder levá-lo para qualquer lugar, un conceito muito interessante que não se viu nos games até hoje", dizia ela, enquanto procurava por protetores de tela.

É o primeiro console que a Nintendo lança desde 2012, quando colocou à venda o Wii U, que vendeu ao todo 14 milhões de unidades – bem menos que os rivais Xbox One e PlayStation 4, lançados um ano depois.

A princípio, o Switch consiste em dois aparelhos: uma caixa com tela sensível a toque de 6,2 polegadas – que armazena a parte responsável pelo processamento do videogame, um controle com dois pares de quatro botões e dois comandos direcionais analógicos, além de um dock para deixar na estante para encaixar o aparelho na hora de jogar na tela da TV.

A inovação está na forma como esses elementos podem ser combinados: o controle pode ser dividido em dois, caso amigos queiram jogar juntos; os joysticks também podem ser acoplados à tela, para jogar na rua; se o jogador estiver distante da TV, a tela do Switch poderá ser usada como TV independente, e os controles podem ser divididos entre dois amigos.

Mercado. O bom desempenho das ações da Nintendo nesta manhã vai contra o ceticismo inicial dos investidores no videogame. Em 13 de janeiro, quando a empresa anunciou o preço e as principais características do Switch, as ações da Nintendo desabaram no mercado japonês.

Além do Switch, também foram colocados à venda hoje cerca de 20 jogos para o novo console no Japão, entre eles o aguardado "The Legend of Zelda: Breath of Fire". Nos Estados Unidos, porém, foram apenas 9 jogos.