Um dos mais populares games da atualidade, League of Legends ultrapassou a marca de 100 milhões de jogadores ativos mensalmente. A informação foi dada pelos fundadores da Riot Games, empresa responsável pelo jogo, ao site norte-americano Polygon.

É a primeira vez desde janeiro de 2014 que números oficiais de League of Legends são divulgados: na época, a Riot Games informou que o jogo tinha 67 milhões de usuários ativos mensalmente (e 27 milhões ativos diariamente). O maior rival de League of Legends, Dota 2, tem 13 milhões de jogadores ativos mensalmente, segundo dados de sua produtora, a Valve.

Lançado em outubro de 2009, League of Legends é um jogo gratuito do gênero MOBA (abreviação, em inglês, para arenas de batalha online para múltiplos jogadores). Em partidas disputadas por times de cinco jogadores, o objetivo principal é derrotar a base inimiga.

Sua produtora, a Riot Games, faz parte do conglomerado chinês Tencent, e fatura com a venda de itens no jogo – ao contrário de outros títulos, no entanto, os itens vendidos pela empresa são apenas decorativos, e não afetam o desempenho dos personagens dentro do jogo.













Além de ser um jogo bastante popular, League of Legends também faz sucesso por conta da cena competitiva de esportes eletrônicos – há quem diga que o jogo é o equivalente dos eSports ao futebol, dada sua popularidade.

Um exemplo é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, cuja final reuniu 10 mil espectadores no Ginásio do Ibirapuera, em julho, e teve audiência de 2,1 milhões de pessoas na TV paga e na internet.

Na disputa, o time brasileiro INTZ eSports se sagrou campeão – a partir do dia 29 de setembro, a equipe vai disputar o Campeonato Mundial de League of Legends, nos Estados Unidos. A grande final, marcada para 29 de outubro, será no Staples Center, arena acostumada a receber os jogos do time de basquete Los Angeles Lakers.