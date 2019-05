DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO A dona do League of Legends é a empresa Riot Games, que pertence à gigante chinesa Tencent.

Um dos principais games de computador da atualidade, o jogo League of Legends pode chegar aos celulares. Segundo informações da agência de notícia Reuters, que conversou com três fontes próximas ao assunto, a gigante chinesa Tencent está trabalhando nesse projeto em conjunto com sua subsidiária Riot Games, criadora do game.

Segundo a Reuters, as duas empresas estão desenvolvendo o projeto há mais de um ano, mas uma das fontes afirmou que é improvável que o lançamento aconteça até o final de 2019. Procuradas pela Reuters, as empresas não comentaram o assunto.

De acordo com o texto da Reuters, uma versão para celulares pode turbinar os ganhos do game bilionário – em 2018, League of Legends faturou nada menos que US$ 1,4 bilhão. Em especial, a versão para smartphones pode ter maior apelo entre jogadores asiáticos, que preferem jogar no celular em vez de desktops e consoles. Nos países ocidentais, o comportamento é inverso. Jogos em celulares foram responsáveis por 57% da receita de videogames na China em 2018, enquanto que nos Estados Unidos esse valor é de 36%, de acordo com a empresa de pesquisa Newzoo.

League of Legends também é o mais popular no desktop, quando se analisa o número de usuários únicos em um mês: o League of Legends concentrou 24% de todos os jogadores de desktop no mundo em abril deste ano, segundo a Newzoo.

Atrito

Não é a primeira vez que se aventa uma possível versão de League of Legends para celulares: há alguns anos, a Riot chegou a rejeitar uma proposta da Tencent para desenvolver um produto do tipo, segundo uma fonte. A gigante chinesa tomou a frente do assunto e desenvolveu um jogo para celular parecido com o League of Legends, para o mercado chinês.

Trata-se do Honour of Kings, lançado em novembro de 2015 e hoje o maior jogo online de arena de batalha multiplayer (MOBA, na sigla em inglês) do mundo. Houve uma tensão com a Riot quando a Tencent lançou uma adaptação do Honour of King, chamada de Arena of Valor, para mercados além da China, em 2016 e 2017. Apesar de a Tencent ser dona da Riot, ela não tem total controle sobre as decisões da Riot Games.

O League of Legends é mais famoso, se comparado ao Honour of Kings e ao Arena of Valor. Ele está há quase dez anos no mercado. “O League of Legends é como a Copa do Mundo, enquanto Honour of Kings é apenas a Copa da Ásia” disse uma das fontes à Reuters.

Honour of Kings teve mais de 140 milhões de usuários ativos mensais em março deste ano, de acordo a Newzoo.