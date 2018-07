Game chega em fevereiro de 2017.

Uma das principais franquias de games do mundo vai ganhar mais um título: nesta terça-feira, 29, a Warner, a TT Games e a marca Lego anunciaram o lançamento de Lego Worlds para fevereiro de 2017. O game, que chegará para PC, PS4 e Xbox One, pode ser um rival para o sucesso Minecraft, da Microsoft: isso porque a premissa de ambos é a mesma.

Em Lego Worlds, o jogador terá à mão um balde infinito de peças de Lego para poder criar o que quiser dentro de um mundo aberto – em um estilo de jogos conhecido como 'sandbox' ou 'caixa de areia'.

O jogo havia sido anunciado previamente em 2015, e estava disponível em fase de testes nos PCs desde então, mas só agora ganhou uma data de lançamento oficial.

"Em Lego Worlds, os jogadores participarão de uma empolgante jornada para se tornarem Mestres Construtores, em um mundo aberto feito completamente de peças de Lego”, disse Jonathan Smith, chefe de produção da TT Games, em comunicado à imprensa. Entre as possibilidades de montagem, o jogo poderá ter cowboys montados em girafas ou vampiros assustando Yetis, passando carros de corrida a escavadeiras colossais.

Ainda não há preço de lançamento previsto para o jogo. Segundo levantamento da consultoria GfK, a franquia de jogos Lego é a mais vendida do Brasil no primeiro semestre de 2016, com jogos como Lego Jurassic Park e Lego Vingadores.