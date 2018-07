Divulgação Game será lançado em 28 de junho, pela Warner Games

Há muito tempo, em uma galáxia nem tão distante: em 2005, a produtora Traveller’s Tales Games (ou simplesmente TT Games) lançou um game que trazia uma mistura interessante: viver as experiências da saga criada por George Lucas com personagens construídos com bloquinhos de Lego. Com LEGO Star Wars: The Video Game, a TT Games dava início a uma bem sucedida receita do mundo dos games, com mais de 130 milhões de cópias vendidas de adaptações de filmes como Hobbit e Vingadores para um mundo quadradinho. Onze anos depois, a empresa volta às origens com um novo game inspirado em O Despertar da Força, mais recente episódio da série do mundo jedi.

Previsto para chegar para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U e PC em 28 de junho (30 de junho na versão física), LEGO Star Wars: O Despertar da Força poderia ser apenas mais uma adaptação cheia de humor e quebra-cabeças divertidos de um filme de sucesso nas bilheterias. No entanto, mais do que simplesmente aplicar uma fórmula mágica (que inclui ainda uma jogabilidade simples, pronta para ser curtida por gamers de qualquer idade), a TT Games promete trazer um novo tempero aos jogos Lego – ao menos, do que se pode prever das três sequências que o Link teve a oportunidade de jogar recentemente.

A principal diferença está na jogabilidade. Em boa parte dos jogos Lego lançados até hoje, a forma de superar os desafios consistia em batalhar com inimigos e resolver quebra-cabeças simples entre uma e outra porrada. Em O Despertar da Força, porém, os quebra-cabeças se tornam mais sofisticados. Ao usar peças espalhadas pelo cenário para montar um equipamento e passar por cima de um obstáculo, é possível agora montar diferentes ferramentas, com resultados diferentes para a estratégia no jogo. Abrir portas ou destravar sistemas de computadores também se tornou uma tarefa mais divertida (e menos repetitiva, consequentemente) ao longo dos jogos.

Veja imagens de 'LEGO Star Wars: O Despertar da Força'













Os fãs do bom e velho Han Solo, por sua vez, poderão se divertir ao pilotar a Millenium Falcon, nave conduzida pelo personagem interpretado por Harrison Ford. Em uma das sequências jogadas pelo Link, foi possível entrar em uma batalha aérea com a nave. Sozinho, o jogador terá de pilotar e atirar nos inimigos simultaneamente; ao compartilhar a partida com um amigo, em modo cooperativo, um fica responsável pela direção da Millenium Falcon, enquanto outro se torna o atirador, em uma divisão de tarefas interessante. Ceder ao bom e velho apelo nostálgico dos “jogos de navinha” é um grande acerto.

Outro destaque de O Despertar da Força é que o game não é simplesmente uma reprodução do que os fãs de Star Wars viram na telona em 2015. Com contato próximo à Lucasfilm, a TT Games pode trazer 7 novas cenas para o jogo, com direito a detalhes inéditos que fazem parte do cânone da saga criada por George Lucas.

Além disso, o jogo conta com dublagem dos atores do filme, usando não só falas já presentes no roteiro da película de JJ Abrams, mas também diálogos inteiramente novos, como podemos ver em duas sequências – uma com a heroína Rey e o simpático robô BB-8, e outra com os dois personagens acompanhados de Finn. Ao todo, serão mais de 200 personagens da franquia presentes no game, que também ganhou uma roupagem embelezada, com detalhes gráficos muito bem cuidados.

No entanto, é preciso levar em consideração que, mesmo com as novidades, Lego Star Wars: O Despertar da Força é um jogo que mistura Lego… e Star Wars. O que isso quer dizer? Quem é fã de qualquer uma das duas franquias vai se divertir com o jogo e curtir as mudanças ou se deliciar com a possibilidade de atacar os inimigos com sabres de luz para cá e para lá. Quem nunca jogou Lego (ou mesmo nunca jogou um videogame) mas gosta de Star Wars poderá ter boas horas com o game.

No entanto, é difícil esperar grandes surpresas: apesar de todas as mudanças, Lego Star Wars: O Despertar da Força deve seguir uma receita mais ou menos pré-concebida. Até 28 de junho, enquanto não podemos desenhar corações na areia com BB-8 no deserto de Jakku, fica a espera para saber se o prato da vez terá, de fato, um tempero novo.