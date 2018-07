Reprodução Loja criada por responsáveis por The Witcher chega ao Brasil nesta quarta-feira, 24

A partir desta quarta-feira, 24, os fãs de games antigos terão um lugar a mais no Brasil para se encontrar com sua paixão: aporta no País a loja digital de games GOG.com. Criada em 2008 pela CD Projekt – empresa polonesa responsável pela série de jogos The Witcher –, a loja tem em seu catálogo hoje cerca de 1600 jogos para computadores. Boa parte deles são games dos anos 1980 e 1990, que foram recolocados em circulação comercial pela empresa. "Nossa ideia é dar acesso aos jogos antigos, com uma curadoria bacana", explica Marcelo Suplicy, gerente-geral da GOG.com para a América Latina.

Inicialmente conhecida como Good Old Games (bons e velhos jogos, em tradução literal), a GOG.com já era bastante usada pela comunidade de fãs de games no Brasil. Com sua chegada oficial ao País, terá um site em português, e através de uma parceria com o BoaCompra, aceitará meios de pagamento nacionais, como cartões de crédito, boleto e transferência bancária – além do PayPal.

Outra vantagem para os jogadores é que, com a nacionalização da lojas, os preços fiquem até 40% mais baratos, na comparação com o atualmente praticado pela empresa em dólar. "Também teremos assistência aos jogadores em português, seja para a questão da compra ou para a instalação dos jogos no computador", explica Suplicy.

Além de jogos antigos – caso, por exemplo, de Star Wars: X-Wing, Sim City, RollerCoaster Tycoon ou os jogos de Rei Leão, Mogli e Aladdin –, a loja conta ainda com lançamentos recentes (como No Man's Sky) e até mesmo games de produtoras brasileiras, como Chroma Squad, dos brasilienses da Behold.

Segundo a empresa, a intenção é reforçar os laços com os brasileiros. "Queremos resgatar antigas dublagens de jogos em português e, se possível, lançar games brasileiros dos anos 1990 e 2000 na GOG.com", afirma o executivo. Entre os nomes que estão nos planos de Suplicy, estão Incidente em Varginha, jogo de tiro lançado em 1998 inspirado no caso do ET de Varginha, e Outlive, game de estratégia que chegou ao mercado em 2000.

Conheça 8 games produzidos na Polônia











Foto: Reprodução Vencedor do Game Awards de 2015 e nono jogo mais vendido do ano passado no Brasil, The Witcher 3: Wild Hunt é um exemplo de determinação: desenvolvido durante anos pela equipe da CD Projekt Red, é um dos melhores exemplos do potencial da nova geração de consoles. Contando a história do bruxo Geralt de Rivia, o game tem mais de 200 horas de conteúdo em um mundo cheio de aventuras. Último game da Techland (que também fez Dead Island e Call of Juarez), o jogo para PS4, Xbox One e PC combina os movimentos ágeis do parkour com o combate a zumbis. Recentemente, ganhou uma expansão, chamada de 'The Following', que já está disponível no mercado brasileiro. Lançado em 2011 – e com um dos trailers mais apreciados da história dos videogames –, Dead Island coloca o jogador em um cenário de mundo aberto em uma ilha deserta... infestada de zumbis. Foi um dos primeiros jogos a colocar a Polônia em posição de destaque no mundo dos games. No game, disponível para PC, PS4, Xbox One e dispositivos móveis, o jogador deve fazer personagens civis sobreviverem em uma casa e coletarem recursos na cidade durante um conflito armado. Foto: Reprodução Feito pelo estúdio polonês Flying Hog, Ronin conta a história de uma garota (conhecida como Ronin), que perdeu seu pai e busca vingança por ele, matando seus cinco antigos comparsas, responsáveis por sua morte. Foto: Reprodução A aventura de horror é situada no Estado americano de Wisconsin, mas foi criada pelos poloneses da The Astronauts. Saiu para PS4 e PC em 2015. Produzida pela Techland (de Dead Island e Dying Light), a série Call of Juarez coloca os jogadores dentro de um mundo situado no Velho Oeste, em um cenário de tiro em primeira pessoa. Foto: Reprodução As balas disparadas pelo jogador só se movem caso o atirador também se movimente.

Concorrência. O mercado de vendas digitais de games para computadores é hoje dominado pela Steam, rede online que é de propriedade da Valve. Há poucos números oficiais sobre o mercado, mas estimativas de consultorias dão conta de que a Steam domina de 70% a 80% do mercado de games digitais para PCs.

"Eles são referência hoje", avalia Suplicy, que não se incomoda com a concorrência. "Queremos ser uma opção para o jogador brasileiro. Quando ele pensar em comprar um game, nós queremos ser considerados. Acho que temos potencial para isso."

Entre as estratégias para ganhar a atenção do público local, Suplicy lista ainda a presença em redes sociais e as tradicionais promoções – no exterior, durante uma temporada específica, quem comprar determinada quantia em games pode receber títulos de graça para sua coleção.