A Electronic Sports League (ESL), maior empresa de esportes eletrônicos (eSports) do mundo, anunciou sua chegada ao Brasil na manhã desta quarta-feira, 27, na Campus Party. Durante palestra no palco principal da feira de tecnologia em São Paulo, a empresa revelou os planos para a ESL Brasil Premier League, campeonato que reunirá jogos como League of Legends, HearthStone e Counter-Strike: Global Offensive em competições regulares.

As primeiras partidas começam em março e, ao longo de 2015, os campeonatos distribuirão R$ 80 mil em prêmios para os participantes. “Queremos focar no talento dos jogadores e na paixão dos fãs brasileiros”, disse Spike Laurie, diretor da ESL no Reino Unido, durante o evento. “O Brasil sempre esteve no nosso radar. Com a ESL Brasil Premier League, vamos colocar os primeiros tijolos para criar os atletas do amanhã”.

História.

Fundada em 1997, a ESL é responsável por alguns dos principais eventos de eSports do mundo: com mais de 5 milhões de jogadores cadastrados e 1 milhão de times, a empresa já organizou mais de 22,5 milhões de partidas, entre eventos presenciais e online. A ESL é hoje a principal empresa de esportes eletrônicos do mundo — um mercado avaliado em 2015 em cerca de US$ 750 milhões, de acordo com números da consultoria especializada em games Superdata.

Inicialmente administrada pelo grupo alemão Turtle Entertainment, a ESL teve 74% de suas ações vendidas ao conglomerado de mídia sueco Modern Times Group em julho de 2015, por 78 milhões de euros. O grupo MTG controla uma série de TVs abertas e canais pagos na Escandinávia e também no Leste Europeu. Ao longo de 2015, a empresa distribuiu mais de US$ 15 milhões em prêmios.

Em 2015, a empresa se destacou ao organizar o ESL One, campeonato do jogo Counter-Strike: Global Offensive. Realizado na cidade de Colônia, na Alemanha, o ESL One teve 27 milhões de espectadores pela internet e 11 mil pessoas ao vivo, distribuindo prêmios de US$ 250 mil. O torneio, que teve a participação do time brasileiro Luminosity Gaming, foi vencido pelos suecos da Fnatic e foi o primeiro certame de esportes eletrônicos a contar com testes anti-doping para os jogadores.

Calendário.

Segundo a organização, a ESL Brasil Premier League terá disputas regulares entre as equipes e dará aos fãs brasileiros a chance de acompanhar as transmissões dos principais campeonatos da empresa em português.

Narradores, comentaristas e analistas da comunidade brasileira de eSports devem ser contratados para participar das transmissões da empresa, que terá um estúdio próprio em São Paulo. O calendário completo das competições deve ser divulgado em breve pela empresa, mas Laurie destaca que jogadores amadores também terão sua chance. “A primeira fase do campeonato será aberta a qualquer um. Depois das qualificatórias, teremos uma temporada de partidas online e uma final no nosso estúdio”.

Por enquanto, as partidas devem acontecer apenas na internet e no estúdio de São Paulo.”Ainda não temos planos para fazer um evento presencial no Brasil. Nosso foco é estabelecer a Premier League”, disse Laurie. No exterior, palcos como a O2 Arena, em Londres, e o Madison Square Garden, em Nova York, já receberam campeonatos da companhia.

Para Lucas Almeida, dono da organização INTZ, que tem equipes competitivas de jogos como League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive e Battlefield, a chegada da ESL ajuda o cenário brasileiro a se diversificar e crescer, especialmente no momento de crise.

“Não são todos os eSports que têm partidas toda semana. Com a chegada da ESL, algumas modalidades vão passar a ter torneios regulares, e isso incentiva os jogadores a treinarem cada vez mais”, acredita Almeida. Ao todo, a INTZ tem mais de 45 jogadores profissionais em seus times — o destaque fica para a equipe de League of Legends, campeã do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) em 2015.