Mike Blake/Reuters Segundo a organização do evento, Nintendo, Microsoft/Xbox, Capcom, Konami e Ubisoft já estão confirmadas para a edição online da E3

A Eletronic Entretainment Expo (E3), principal feira de games do mundo, vai acontecer virtualmente em 2021 por conta da pandemia de covid-19. No ano passado, a feira, que aconteceria em Los Angeles, nos EUA, foi cancelada por medidas sanitárias. A edição deste ano está marcada entre os dias 12 e 15 de junho.

De acordo com a Entertainment Software Association (ESA), organizadora do evento, a empresa está trabalhando com parcerias de mídia para ter o maior alcance possível pela internet. A intenção é que a feira seja totalmente gratuita para os entusiastas de games neste ano.

A ESA também afirmou que já tem desenvolvedores de jogos confirmados, como Nintendo, Microsoft/Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games e Koch Media. Além disso, a empresa ainda espera que esse ano seja uma edição atípica, e que as atividades presenciais do evento possam voltar em 2022.

“Por mais de duas décadas, a E3 tem sido o principal local para mostrar o melhor que a indústria de videogames tem a oferecer, ao mesmo tempo em que une o mundo por meio dos jogos”, disse Stanley Pierre-Louis, presidente da ESA. “Estamos transformando a E3 deste ano em um evento mais inclusivo, mas ainda buscaremos entusiasmar os fãs com grandes revelações e oportunidades privilegiadas que tornam este evento o palco central indispensável para videogames", completou no comunicado à imprensa.