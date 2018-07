Leia mais Jogos independentes ganham espaço em festival em São Paulo

Começa neste sábado, 24, em São Paulo, o maior festival de games independentes da América Latina: o Brazil’s Independent Games Festival – ou simplesmente, BIG Festival. Realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames), em parceria com a Apex Brasil, o evento chega à sua quinta edição como um espaço para negócios e debates sobre o mundo dos games. Para o público, é também a chance de conhecer as apostas de jogos brasileiros que devem ganhar o mundo nos próximos meses.

Sediado no Centro Cultural São Paulo, na zona sul da capital paulista, o BIG Festival vai até o próximo domingo, 3. Nele, os fãs de games poderão testar 45 jogos gratuitamente -- a maioria deles disputa também participa de uma premiação do festival. Segundo a Abragames, 768 jogos de 54 países se inscreveram para participar da disputa. O número de games brasileiros inscritos também cresceu: foram 351 candidatos. Além de categorias tradicionais, há também aquelas que premiam jogos de impacto social – que têm preocupações com áreas como saúde e educação, por exemplo.

No ano passado, os gaúchos da Aquiris Games Studio se tornaram os primeiros brasileiros a vencer o grande prêmio do BIG, com o jogo de corrida Horizon Chase. Escolhido um dos games do ano da App Store da Apple em 2015, Horizon Chase é um dos principais símbolos do “game tipo exportação” brasileiros.

Segundo a Abragames, em 2016 os games brasileiros arrecadaram US$ 17,4 milhões em receitas no exterior -- um crescimento de 625% na comparação com os US$ 2,4 milhões de 2012, quando o evento teve sua primeira edição. Em 2017, mais de 70 convidados internacionais virão ao Brasil para conhecer os jogos locais -- e também vender seu peixe por aqui. Entre eles, estão executivos de empresas como EA, Sony, Microsoft e Google.

Além de rodadas de negócios, o evento também tem mais de 120 debates e palestras sobre o mundo dos games -- neste ano, elas serão gratuitas e têm entrada livre. “É uma boa oportunidade para quem quer trabalhar com games entender mais desse mundo”, diz Eliana Russi, diretora executiva da Abragames. “Para os pais, também é ótimo.” Outra novidade é uma parceria com o festival de animação Anima Mundi -- no evento, produtores de animações e de games podem se unir para oferecer parcerias de conteúdo às empresas estrangeiras, explica Eliana Russi.