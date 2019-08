Nintendo/Divulgação Mario Kart Tour chega em 25 de setembro

Demorou, mas finalmente você poderá jogar Mario Kart no celular. No Twitter, a Nintendo confirmou que Mario Kart Tour chega em 25 de setembro, e abriu uma plataforma de cadastro para o jogo. O período de testes do jogo foi feito apenas para Android, mas ele estará disponível para Android e iOS.

Mario Kart Tour será gratuito para baixar, mas possibilitará microtransações dentro de sua plataforma, modelo mais popular entre jogos de celular atualmente. Ainda não está claro se será possível destravar todas as pistas pagando um valor único, como acontece com as fases de Super Mario Run.

O jogo chega com algums meses de atraso. A Nintendo havia prometido ele para o período entre março e abril. A outra boa notícia é que os brasileiros poderão se cadastrar para jogar, o que não ocorre com Dr. Mario World, que nunca chegou por aqui. A empresa aproveitou o anúncio da data para revelar o trailer do jogo.