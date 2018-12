Mônica e a Guada dos Coelhos já está liberado para a venda

O Maurício de Sousa produções lançou nesta quarta-feira, 5, o primeiro jogo da série de novos games da Turma da Mônica. Chamado de Mônica e a Guarda dos Coelhos está disponível para consoles e PCs de usuários de todo o mundo.

Representante do gênero “multiplayer de sofá”, Mônica e a Guarda dos Coelhos pode ser jogado sozinho ou com até quatro amigos e tem como foco o trabalho em equipe e a cooperação.

No jogo, um grupo firmado por herói da turma mais conhecida do Brasil precisa usar estratégia e dividir tarefas para obter sucesso. É preciso, por exemplo, produzir pólvora e criar coelhos mágicos para deter os inimigos.

Esqueleto. O jogo aproveita parte das ideias do primeiro título da Mad Mimic, No Heroes Here, lançado no final do ano passado para consoles. É uma coprodução: enquanto a MSP entra com o roteiro, licencia os personagens e supervisiona cada detalhe – com o olho atento de Mauricio de Sousa –, o estúdio paulistano é responsável por desenvolver arte e programação, além de financiar o projeto.

As empresas não comentam valores, mas, segundo apurou o Estado, o custo médio para realizar, no Brasil, um jogo com o porte de Mônica e a Guarda dos Coelhos gira em torno de R$ 500 mil. Já a criação de um jogo para celular com bom nível de qualidade fica em torno de R$ 100 mil.