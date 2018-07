Pela primeira vez desde 2013, setor não conseguiu faturar R$ 2 bilhões, diz GfK

O mercado de games brasileiro teve seu segundo ano de retração seguido em 2016. É o que aponta recente levantamento da consultoria GfK, que mede a venda de videogames e jogos em formato físico no território nacional. Segundo os dados da consultoria, o mercado caiu 18,3% na venda de unidades no ano passado, na comparação com 2015.

Em termos de faturamento, o setor teve outra estatística ruim: pela primeira vez desde 2013, o mercado de games nacional não conseguiu atingir a marca de R$ 2 bilhões. Com queda de 15,5%, a receita total de consoles e jogos físicos no país ficou em R$ 1,86 bilhão.

Para Felipe Mori, especialista em games da consultoria GfK, há dois motivos para o resultado ruim no ano passado: além da crise econômica, há também a transição entre duas gerações de videogames.

Em 2016, pela primeira vez, as vendas de PlayStation 4 e Xbox One, lançados em 2013, superaram as de PlayStation 3 e Xbox 360, que chegaram ao mercado há mais de uma década e já pararam de ser produzidos. No ano passado, PS4 e Xbox One foram responsáveis por 64% das unidades de consoles vendidas – em 2015, eram 49% do total.

“No início do ano, os videogames antigos venderam bem, mas depois a demanda caiu – nos dois últimos meses, eles eram menos de 20% das vendas”, explica Mori. “De qualquer forma, o setor ainda não se compensou com a falta de procura.”

Um fator que motiva a “expulsão” dos aparelhos antigos é a falta de novos jogos para PS3 e Xbox 360 – hoje, apenas jogos de séries como FIFA e PES, de futebol, Minecraft e Lego, de jogos para a família, ainda oferecem versões para os “veteranos”.

No entanto, apesar de antigos, PS3 e Xbox 360 continuavam com alta procura no País por serem considerados “videogames de entrada” – isto é, aparelhos com preço acessível para serem o primeiro console da família. “Com crescimento do desemprego e da inflação, o consumidor ficou com menos dinheiro, o que atrasou a transição”, diz Mori. Em países como EUA e Japão, a transição entre geração de videogames costuma levar, na média, 18 meses – ou seja, metade do tempo “gasto” no País.

Os 25 jogos mais esperados de 2017











Após três jogos que se desvirtuaram do horror para uma abordagem mais próxima da ação com tiroteios desenfreados e muita munição, Resident Evil VII retorna às raízes da série da Capcom para resgatar o sentimento de impotência causado pelo terror psicológico. O título será em primeira pessoa e poderá ser jogado em realidade virtual do começo ao fim. Data de lançamento: 24 de janeiro de 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. A trilogia Mass Effect é o maior exemplo de sucesso de RPGs de ficção científica, e a franquia da Electronic Arts retorna em 2017 para uma nova aventura sobre a colonização da humanidade na nossa galáxia vizinha de Andromeda. Lançamento: 21 de março de 2017 (não confirmado). Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. Publicado pela Ubisoft, For Honor chamou atenção por se tratar de um hack n’ slash de guerra que lembra títulos japoneses como Dynasty Warriors, mas tem um ritmo muito mais lento que outros games do gênero, com um foco em combates mais realistas entre os guerreiros. Data de lançamento: 14 de fevereiro de 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. Prey é um jogo de tiro em primeira pessoa com elementos de RPG publicado pela Bethesda e com uma narrativa que bebe na fonte de diversas outras histórias de ficção científica. O protagonista é customizável e deve se defender de alienígenas em uma estação espacial. Data de lançamento: primeiro semestre de 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. O motor gráfico da Guerrilla Games causou alvoroço nos trailers de Death Stranding, novo jogo do diretor Hideo Kojima. Essa engine é a mesma utilizada em Horizon: Zero Dawn, que conta a história de uma pré-história futurista em que os robôs são dominantes e se adaptaram ao ambiente para viver como dinossauros. Data de lançamento: 28 de fevereiro. Plataforma: PlayStation 4. Os dois últimos lançamentos de Zelda para consoles, Twilight Princess (2006) e Skyward Sword (2011), exibiram uma evolução no sentido de buscar uma aproximação da franquia com os jogos atuais de mundo aberto, dando mais liberdade e elementos para exploração. Breath of the Wild promete elevar essa experiência a um patamar inédito na série da Nintendo com um mapa maior e mais diverso que o de seus antecessores. Data de lançamento: 2017. Plataformas: Wii U e Switch. Sequência de Gods Among Us, Injustice 2 traz novamente Batman, Superman, Coringa e os heróis e vilões mais queridos da DC Comics para os consoles em um jogo de luta das antigas para as novas gerações. Data de lançamento: 2017. Plataformas: PlayStation 4 e Xbox One. Ideal para os fãs de Banjo-Kazooie que ficaram órfãos de novos lançamentos da Rare nos últimos anos, Yooka-Laylee é feito por alguns desenvolvedores desse antecessor espiritual. O game representa um verdadeiro tributo aos platformers tridimensionais e um respiro colorido numa indústria cheia de jogos sombrios e genéricos. Data de lançamento: março de 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Contrariando as expectativas para jogos baseados em desenhos animados, The Stick of Truth é um RPG baseado em South Park e inaugurou o que pode se tornar uma nova franquia da Ubisoft com o pé direito. A sequência, The Fractured But Whole também é escrita pelos roteiristas do desenho e promete estender o legado. Data de lançamento: 31 de março de 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. Embora séries tradicionais de RPG como Phantasy Star, Final Fantasy e The Elder Scrolls tenham se aventurado em experiências de multiplayer massivos nos consoles, o gênero ainda se sente mais à vontade nos PCs. Sea of Thieves é um MMO baseado no imaginário das histórias de piratas e pretende entrar no seleto grupo de jogos do estilo que fizeram sucesso nos consoles. Data de lançamento: primeiro trimestre de 2017. Plataformas: Xbox One e PC. Dirigido por Hideki Kamiya, mente por trás de Devil May Cry, Scalebound é um RPG de ação em que o protagonista Drew é acompanhado por nada menos que um dragão chamado Thuban. O monstrengo é um aliado útil, pois pode receber comandos e ajudar nas batalhas. Data de lançamento: 2017. Plataformas: Xbox One e PC. Cuphead é um jogo de plataforma inspirado nos desenhos animados antigos da década de 1930, especialmente na direção de arte. Ele conta com jogabilidade bidimensional, progressão lateral e um mapa de escolha de fases que presta homenagens aos clássicos desse gênero. Data de lançamento: 2017. Plataformas: Xbox One e PC. Red Dead Redemption 2 não recebeu mais do que alguns trailers e rumores, mas o pouco material disponível já é suficiente para colocar a sequência do game de 2010 como um dos jogos mais esperados do ano que vem. Embora as informações ainda não sejam oficiais, é possível que o jogo se passe antes do antecessor e conte a história da gangue de Dutch com três personagens controláveis. Data de lançamento: 2017. Plataformas: PS4, Xbox One e PC. Criado pela Behold, responsável por Knights of Pen and Paper, esse RPG com combate por turnos tem visual retrô, temática espacial e faz referência aos RPGs de mesa, sendo que é possível ser um jogador comum ou um mestre de cerimônia. Data de lançamento: 2017. Plataforma: PC. Não é segredo para ninguém que o ouriço azul da Sega nunca se deu muito bem com a transição para os gráficos 3D. Nessa aventura, Sonic retorna à jogabilidade 2D buscando resgatar as raízes de uma das franquias mais bem-sucedidas dos anos 90. Data de lançamento: primeiro semestre de 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. Em um contexto de retomada de Star Trek como franquia após três filmes bem-sucedidos, Bridge Crew tenta a sorte no incipiente porém promissor mercado de jogos em realidade virtual. Data de lançamento: 14 de março de 2017. Plataformas: PlayStation 4 e PC. Uma das séries mais aclamadas do finado Dreamcast, Shenmue tinha uma história de investigação em um mundo aberto polvilhado com elementos de RPG e simulação social, e deixou os fãs esperando 14 anos pelo anúncio de um novo game. Shenmue 3 foi viabilizado por um financiamento coletivo anunciado na E3 2015. Data de lançamento: dezembro de 2017. Plataformas: PlayStation 4, PC. Sétimo título canônico da série de simulação automobilística da Polyphony, Gran Turismo Sport não terá ciclos de dia e noite como os primeiros jogos, mas oferecerá suporte ao PlayStation VR e a competições ao vivo. Data de lançamento: 2017. Plataforma: Playstation 4. Seguindo o sucesso de Gone Home, Tacoma é o mais novo título narrativo da Fullbright, conta com um universo estilizado, futurista e colorido e se passa em uma estação espacial que orbita a Terra. Data de lançamento: 2017. Plataformas: Xbox One e PC. Diferente de outros games baseados no universo literário de Tom Clancy, Wildlands abandona os cenários futuristas para abraçar uma natureza mais selvagem e próxima da realidade. O título se passa na Bolívia e coloca o jogador na pele de um esquadrão que combate o cartel de tráfico de drogas no país. Data de lançamento: 7 de março de 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. Uma verdadeira mistura entre Lego e Minecraft, esse game oferece um mundo aberto para exploração e até mesmo um modo de criação de mapas com direito a edição de cada bloquinho. Data de lançamento: 24 de fevereiro de 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. A série Crash Bandicoot competiu em pé de igualdade com Mario, Sonic e outros platformers clássicos enquanto era desenvolvida pela Naughty Dog. Após a troca de estúdios, a franquia publicada pela Activision caiu no esquecimento por conta da baixa qualidade dos jogos. N. Sane Trilogy é um misto de remaster e remake das três primeiras aventuras do marsupial mais famoso dos games. Data de lançamento: 2017. Plataforma: PlayStation 4. A Telltale já recontou histórias como The Walking Dead, Game of Thrones e Batman, e agora vai ajudar os Guardiões da Galáxia a embarcarem nos games sem decepcionar como a maioria dos personagens de cueca por cima da calça fazem com o estilo narrativo que já é característico da desenvolvedora. Data de lançamento: 2017. Plataformas: PlayStation 4, PC, Xbox One e dispositivos móveis. Marvel vs. Capcom é uma série já tradicional de luta que começou como X-Men vs. Street Fighter e evoluiu para abranger novos personagens de ambas as empresas. Em Infinite, a história terá um papel mais importante no jogo e o elenco será ampliado. Data de lançamento: 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. Lançado nos arcades japoneses em 2015, a sétima edição da franquia de luta Tekken só ganhará os consoles e atravessará o Pacífico no ano que vem. Duas novidades na jogabilidade são os golpes críticos quando a barra de energia está baixa e a possibilidade de manter os combos mesmo levando golpes, dois recursos que podem tornar as partidas mais imprevisíveis. Data de lançamento: 2017. Plataformas: PlayStation 4, Xbox One e PC. Com títulos de peso como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Elder Scrolls V: Skyrim, o Switch pretende competir de igual para igual com PS4 e Xbox One. O aparelho promete recuperar o prejuízo do Wii U com recursos inovadores e sendo o primeiro híbrido entre console de mesa e portátil. Data de lançamento: março de 2017.

Para 2017, diz o analista da GfK, a perspectiva é de melhora: além dos sinais de retomada na economia brasileira, o crescimento da quantidade de videogames de nova geração deve aumentar as vendas de jogos. “Base instalada alta significa que mais consumidores podem se interessar por um mesmo jogo. Isso traz estabilidade para o mercado”, diz Mori, que prevê crescimento no setor neste ano.

Favoritos. Além de divulgar números do mercado, a GfK também divulgou os jogos mais vendidos de 2016 – e aqui não houve espaço para “sete a um”. O game de futebol FIFA 17, da EA, liderou as vendas, enquanto sua edição anterior, FIFA 16, foi o quinto jogo mais vendido.

Rival de FIFA, Pro Evolution Soccer 2017, da Konami, ficou em terceiro – a versão anterior do game, PES 2016, conquistou o sexto lugar entre os mais vendidos. Juntos, os quatro games praticamente cuidam de toda a categoria de Esporte, a segunda mais popular do mercado nacional, com 23,4% – perde apenas para Ação & Aventura, com 39% das vendas de títulos no País.

Completam ainda o top 10 títulos antigos como Minecraft (2º), Grand Theft Auto V (4º) e Lego Marvel Super Heroes (7º), e novidades como Call of Duty: Black Ops III (do final de 2015, em 8º), Uncharted 4 (9º) e Battlefield 1 (10º).