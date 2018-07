Timothy Clary/AFP O Nintendo Switch, em exposição em Nova York: tela pode ser separada dos controles e servir como TV para festas ao ar livre, por exemplo

O site de comércio eletrônico MercadoLivre começou a notificar seus vendedores de que as vendas de consoles, jogos e acessórios do Nintendo Switch, novo videogame da Nintendo, estão proibidas dentro de sua plataforma.

Segundo os vendedores, o comunicado começou a ser enviado no início desta semana e diz que vendedores que não seguirem a orientação poderão ter suas contas suspensas e até mesmo excluídas.

Em comunicado enviado ao Estado, o Mercado Livre diz que a "venda do Nintendo Switch por terceiros é proibida pela legislação brasileira, uma vez que o produto não foi lançado no mercado nacional pela Nintendo ou distribuidor autorizado e não possui os registros pelas agências reguladoras competentes".

Uma busca no site da Anatel mostra que, de fato, nenhum pedido de homologação do aparelho foi feito no Brasil, seja pela Nintendo ou por alguma distribuidora nacional. "Conforme previsto em nossos termos e condições, o produto ainda não pode ser comercializado no site", diz ainda a empresa.

Nos últimos dias, segundo apurou a reportagem do Estado, a quantidade e a variedade de anúncios relativos ao videogame caiu bastante. Era possível, por exemplo, encontrar diversos anúncios da versão cinza do Nintendo Switch por preços na casa dos R$ 1,8 mil. Agora, ainda é possível achar o mesmo modelo por R$ 2 mil, mas com menor variedade de ofertas.

Brasil. Lançado em março no mercado norte-americano por US$ 399, o Nintendo Switch deverá ganhar venda oficial em breve no País. Isso porque a distribuidora NC Games já se comprometeu com a importação do aparelho e dos jogos da empresa.

Em maio, a NC Games pediu ao Ministério da Justiça a classificação indicativa de alguns dos principais títulos já lançados para a plataforma. Segundo a empresa, os jogos deverão ser vendidos por preços entre R$ 330 e R$ 400 por aqui – bem acima dos R$ 200 normalmente pagos em um jogo de PlayStation 4 ou Xbox One.

Já os aparelhos não tem preço previsto – nem data para chegar ao mercado, uma vez que o Switch ainda precisa ser homologado pela Anatel para poder ser vendido no mercado oficial.

É a primeira vez que a Nintendo deverá ter produtos vendidos oficialmente no Brasil desde janeiro de 2015, quando a empresa deixou as operações que tinha no País.