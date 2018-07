Foto: Microsoft Feito pela Microsoft, Age of Empires marcou época nos jogos de estratégia para os PCs, ao colocar jogadores para comandar civilizações antigas como egípcios e hititas na Idade Antiga, em batalhas em tempo real

Foto: Sony O primeiro jogo da clássica franquia de corrida da Sony, Gran Turismo, foi lançado para o PlayStation 1 em 1997. A franquia continua viva até hoje, e deve ganhar um novo game, Gran Turismo Sport, em breve – sempre mantendo a alta dificuldade como uma de suas principais características

Foto: Acclaim Um jogo de tiro em que você deve caçar dinossauros. É essa a premissa básica de Turok, um dos games mais amados do final dos anos 1990.

Foto: Konami Um dos principais títulos da franquia criada por Koji Igarashi, Castlevania: Symphony of the Night apresentou a clássica franquia de exploração aos jogadores do PlayStation em 1997

Foto: Bandai Namco Porrada! Tekken 3, da Bandai Namco, foi um dos principais jogos de luta do final dos anos 1990 – e bem como Street Fighter, incluía um lutador brasileiro: Eddy Gordo

Foto: id Software Quake, da id Software, foi um dos primeiros grandes jogos de tiro nos PCs. Quake II, seu sucessor, lançado em 1997, ajudou a sedimentar a plataforma como "a casa dos tiros" no mundo dos games, muito antes de atirar no controle virar moda.

Foto: Sony Antes de Guitar Hero e Rock Band, havia PaRappa the Rapper, jogo de ritmo no qual você era um cachorro simpático que adora fazer raps – e para isso, deve seguir comandos mostrados na tela. O game ganhou uma nova versão para o PlayStation 4 nesta semana

Foto: Lucas Arts Ah, que saudade dos "jogos de navinha", como Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter, que opunha soldados da Aliança Rebelde e do Império em lutas no espaço aéreo.

Foto: Eidos Tomb Raider, de 1995, colocou a heroína Lara Croft em um topo no mundo dos games. Sua sequência, de 1997, aumentou o culto à caçadora de aventuras

Foto: Nintendo E por falar em "jogos de navinha", talvez não haja melhor representante do gênero que Star Fox 64, da Nintendo, um dos grandes sucessos da Nintendo 64

Foto: Nintendo Feito pela britânica Rare, GoldenEye: 007 foi outro jogo do Nintendo 64 que marcou época – suas batalhas de vários jogadores em tela dividida fizeram a alegria de muita gente nos anos 1990

Foto: Tectoy Feito pela Tectoy em 1997, o game do Castelo Rá-Tim-Bum mostra uma aventura em que os jogadores devem correr atrás de uma poção para fazer o Zequinha deixar de ser um bebê.

Foto: Rare Demolir, demolir e demolir: essa é a ideia por trás de Blast Corps, feito pela britânica Rare para o Nintendo 64 em 1997

Foto: Konami O avô do Pro Evolution Soccer, International Superstar Soccer 64 foi a primeira versão do clássico game de futebol para o Nintendo 64. Saudades, Allejo!

Foto: DMA Feito pela britânica DMA, a primeira versão de Grand Theft Auto semeia as bases para a revolução que Grand Theft Auto III, da Rockstar, faria no mundo dos games, com sua violência e missões incríveis

Foto: Bethesda A guerra nunca muda: lançado em 1997, a primeira versão de Fallout era exclusiva dos PCs, mas estabeleceu as bases para o RPG moderno, com pegada pós-apocalíptica.

Foto: Square Um dos principais volumes da série de RPG da Square, Final Fantasy VII mostra as aventuras de Cloud Strife, um mercenário que se une a uma organização ecoterrorista para tentar parar uma megacorporação, a Shinra, de usar a essência do planeta como fonte de energia. Foi um game tão importante para o PlayStation 1 que vai ganhar um remake, previsto para 2018, no PlayStation 4

Foto: Tectoy Outro game lançado pela Tectoy com temática brasileira em 1997 foi do Sítio do Picapau Amarelo; controlando Pedrinho ou Emília, o jogador precisa correr atrás de ingredientes para uma poção para evitar que a Tia Nastácia durma para sempre por conta de um feitiço.

Foto: Naughty Dog Feito pela Naughty Dog (a mesma que, tempos depois, criaria Uncharted e The Last of Us), Crash Bandicoot 2 é a sequência das aventuras do simpático mascote do PlayStation 1.