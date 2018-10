Microsoft O Project xCloud é um novo serviço dentro de um mercado competitivo

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 8, o seu serviço de streaming de games Project xCloud. A nova tecnologia funcionará em consoles, computadores e também em aparelhos celulares – os primeiros testes públicos do serviço começam em 2019.

“A construção do Project xCloud foi uma jornada de muito anos para nós”, disse o diretor de jogos em nuvem da Microsoft, Kareem Choudhry. Os atuais e futuros jogos da plataforma Xbox serão compatíveis com o serviço, graças a uma customização de centro de dados.

De acordo com a Microsoft, seus times de pesquisa estão trabalhando para criar técnicas avançadas que permitam o streaming estar disponível também em conexão 4G. O novo serviço da Microsoft entra em um mercado competitivo, mas ainda incipiente, em que os nome mais populares são GeForce Now, PlayStation Now, Shadow e Liquid Sky. Não foi divulgada ainda uma data de lançamento oficial do Project xCloud.