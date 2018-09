Microsoft A Microsoft planeja dar mais detalhes sobre o novo recurso do Xbox One e a nova parceria durante o evento da empresa que acontecerá dia 10 de novembro

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 25, que vai disponibilizar o suporte a teclado e mouse no Xbox One, com testes começando nas próximas semanas. O Xbox One terá suporte para a maioria dos teclados e mouses, com fio ou sem fio que existem hoje no mercado. Além disso, a empresa revelou uma parceria com a fabricante de acessórios Razer para desenvolver um produto especial para o Xbox One.

O uso de teclados e mouses não será uma regra padrão para todos os jogos: os desenvolvedores dos jogos serão os responsáveis por decidir disponibilizar ou não o recurso. “Cada equipe de desenvolvedores conhece melhor os seus títulos e nós os apoiamos na criação da experiência certa para os jogos deles, para garantir uma experiência de jogo ideal e justa” afirmou a empresa, em nota.

Esse aspecto é importante porque o jogador que usa teclado e mouse pode ter vantagem em relação ao jogador que usa controles – em determinados jogos, como os de tiro, a diferença de agilidade é evidente. A Microsoft planeja dar mais detalhes sobre o novo recurso e a nova parceria durante evento da empresa que acontecerá no dia 10 de novembro.