Microsoft Microsoft lança controle acessível para o Xbox One

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 17, o lançamento de um controle acessível para o Xbox One, projetado para pessoas com dificuldades motoras. Ao todo, ele tem 19 entradas diferentes (uma para cada um dos botões, gatilhos e alavancas do controle clássico do Xbox One) , que podem receber comandos e ser configuradas ao gosto do usuário, deixando diversos games acessíveis para os usuários.

Com o novo controle, o usuário pode jogar usando somente o pé, por exemplo, ou apenas uma das mãos, e pode escolher, entre várias opções, o acessório que o permita jogar com mais conforto. O controle acessível do Xbox custará US$ 99 e chegará às lojas dos Estados Unidos ainda este ano.

A Microsoft não é a primeira empresa a fazer isso – a Valve, dona da loja de games online para PC Steam, já fez algo semelhante há alguns anos. No entanto, é uma novidade que merece destaque pois é a primeira iniciativa desse tipo para o mercado de consoles, considerado por muitos como mais prestigiado da atualidade.