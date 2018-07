DIVULGAÇÃO

Aprender programação de computadores enquanto joga Minecraft. Este é o objetivo da terceira edição da campanha A Hora do Código, que começa em 7 de dezembro. A ideia do evento é ensinar programação para pessoas de todas as idades por meio de games populares e ícones da cultura pop, mostrando que a atividade não é tão difícil quanto parece.

A Code.org, em parceria com a Microsoft e a Mojang – a desenvolvedora de Minecraft – criou um tutorial do game para crianças maiores de 6 anos que ensina os jogadores a escrever códigos simples ao mesmo tempo em que os incentiva a explorar o mundo do game.

Todas as atividades realizadas pelo jogador escondem uma tarefa de programação no final. Na primeira delas, o personagem precisa se aproximar de uma ovelha e, para isso, é preciso avançar três blocos. Quando consegue realizar a tarefa, o jogo mostra em uma tela a série de códigos executada pelo software.

Os jogadores precisam superar 14 desafios do Minecraft, mas também podem explorar os conceitos de programação que aprenderam por meio da plataforma. Além disso, o A Hora do Código oferece uma série de outros tutoriais que envolvem personagens de filmes como Frozen e Star Wars.

“É importante que crianças e jovens tenham acesso ao conhecimento de programação. Aprender a programar ajuda no raciocínio lógico e a resolver problemas cotidianos”, diz a diretora de comunicação e cidadania da Microsoft, Kátia Gianone. “Aprender programação também permite que os jovens encontrem novas oportunidades.”

Apesar dos tutoriais de A Hora do Código contemplarem apenas aspectos básicos da programação, a Code.org e a Microsoft também oferecem cursos mais avançados, como os disponíveis no site da empresa para a campanha Eu posso programar.

Star Wars também faz parte da brincadeira com códigos.

Fenômeno. O Minecraft conta com mais de 100 milhões de usuários em todo mundo. Os personagens do jogo estão presentes em todo o tipo de conteúdos, desde livros até canais do YouTube, além de uma série de produtos licenciados.

A estratégia é usar a popularidade do jogo para impulsionar o projeto A Hora do Código. Até o momento, mais de 100 milhões de estudantes de 180 países e 40 idiomas participaram da campanha. Neste ano, a campanha pretende realizar pelo menos 100 mil eventos entre os dias 7 e 13 de dezembro.

No Brasil, A Hora do Código será promovido em escolas, ONGs e em empresas, mas qualquer pessoa pode jogar a edição especial do Minecraft por meio do endereço http://code.org/mc.