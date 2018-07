Divulgação Console da Microsoft, Xbox One S é 40% menor que a versão original

A Microsoft anunciou nesta sexta-feira, 22, o início das vendas do Xbox One S, versão do console com tamanho 40% menos e suporte a tecnologias como resolução Ultra HD (4K) e HDR (High-Dynamic Range). O videogame será vendido em lojas de varejo de todo o País com preço de R$ 2,2 mil, em um pacote que pode incluir o jogo Forza Horizon 3 ou o Minecraft.

Menor videogame da família Xbox, o novo console oferece alto desempenho para suportar jogos e vídeos em resolução 4K (Ultra HD), mas terá compatibilidade com os games e acessórios do atual videogame. Segundo a Microsoft, mais de 30 jogos já lançados – incluindo títulos como The Witcher, Forza e Halo – vão ganhar atualizações para ficarem "mais bonitos" com a resolução 4K e o "poder gráfico" do Xbox One X.

O Xbox One S foi lançado pela Microsoft em junho, durante a E3, principal feira de games do mundo. Com o videogame, a empresa tenta recuperar terreno no mercado: estimativas do mercado dão conta de que o Xbox One, em suas várias versões, tem menos da metade dos 60 milhões de unidades vendidas do PlayStation 4.