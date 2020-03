Para combater a pandemia da COVID-19 e diminuir a disseminação do novo coronavírus, várias escolas e instituições de ensino do mundo suspenderam as aulas e seguiram recomendações de manter os alunos em quarentena, como aconteceu em São Paulo. Na tentativa de ajudar educadores e pais a manter os milhões de crianças e jovens focados no estudo durante ensino à distância, a Microsoft decidiu liberar o acesso a vários mundos educativos de Minecraft de forma gratuita.

No site oficial do jogo, foi incluída uma nova seção, chamada de Education Collection. Nessa coleção, estão uma reprodução da Estação Espacial Internacional , uma representação do olho humano, uma exploração da biologia marinha, um resumo sobre a história da Grécia antiga e um mapa com informações sobre energia renovável, entre outros mapas customizados.

Steve, ao centro, sua picareta e uma mina de ouro criada a partir de jogadores mirins.

Esse conteúdo estará disponível em todas as versões de Minecraft de forma gratuita até dia 30 de junho.

Minecraft: Education Edition já tinha sido liberado

A versão educativa do jogo já tinha sido disponibilizada pela Microsoft na primeira metade deste mês para educadores e alunos que tivessem uma conta válida do Office 365 Education. Para ter acesso ao jogo, os interessados têm que preencher um formulário para verificar a possibilidade de uso desse recurso.

A empresa também disponibilizou um pacote de ferramentas de aprendizado à distância para os professores usarem no jogo, com mais de 50 lições e atividades baseadas em projetos, por exemplo.