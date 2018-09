Microsoft Microsoft não vai mais produzir adaptador USB que permite conectar o sensor de movimento Kinect ao Xbox.

A Microsoft anunciou que não vai mais produzir e vender o adaptador USB do Kinect, necessário para conectar o sensor de movimento às novas versões do console, Xbox One S e Xbox One X. A notícia, divulgada pelo site norte-americano Polygon, veio meses depois de a empresa ter divulgado que não vai mais fabricar o sensor de movimentos.

O anúncio, no entanto, não é uma surpresa. De acordo com o Polygon, faz alguns meses que o adaptador já não é encontrado nas lojas oficiais da Microsoft nos Estados Unidos. Com a falta do produto, lojas como Amazon e eBay estavam cobrando preços maiores pelo dispositivo. A Amazon, inclusive, chegou a vender o produto por 7,5 vezes o seu preço original.

O adaptador foi lançado pela Microsoft quando o console Xbox One S chegou ao mercado, já que o aparelho não vinha com uma entrada de fábrica para o Kinect. Durante os oito primeiros meses, a empresa chegou a oferecer o periférico gratuitamente aos usuários que trocassem para a nova versão do console.

Depois do período, contudo, o adaptador passou a ser vendido por US$ 39,99. Quando o Xbox one X foi lançado, a promoção não se repetiu. Hoje, há poucos jogos com suporte para o Kinect para o Xbox One. Os games que dependiam do sensor no Xbox 360 foram relançados para o novo console adaptados para o uso dos controles normais.