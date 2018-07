AP

A Microsoft informou que vai fechar dois de seus estúdios europeus de desenvolvimento de jogos, incluindo o criador do RPG Fable. De acordo com um comunicado oficial, a empresa disse que vai deixar de desenvolver a nova versão do game, Fable Legends, e que está em discussão com funcionários da LionHead Studios no Reino Unido, responsável pela série, sobre encerramento do estúdio.

Outro game cujo desenvolvimento será interrompido é o Project Knoxville, uma vez que a Microsoft também tem planos de fechar o estúdio Press Play, responsável pelo jogo e sediado na Dinamarca. “Estamos empenhados em trabalhar de perto com as pessoas afetadas pela notícia de hoje para ajudá-las a encontrar novas oportunidades no Xbox ou em parceria com comunidades mais amplas de desenvolvimento”, escreveu o gerente geral da Microsoft Studios na Europa, Hanno Lemke, no blog oficial.

Embora Lemke não tenha explicado os motivos da decisão da empresa, descrita como “difícil”, ele disse que as alterações darão fôlego para a empresa concentrar seus investimentos em jogos e franquias que concontram maior quantidade de fãs.

Segundo o jornal The New York Times, a Microsoft disse que as mudanças foram feitas enquanto a empresa avalia como todos os jogos disponíveis em seu portfólio se encaixam na visão de longo do Xbox e Windows 10. Com as vendas do Xbox One atrás do rival da Sony, o PlayStation 4, a Microsoft está buscando maneiras de cortar custos e fechar projetos não rentáveis.

Lançado em 2013, o Xbox era mais caro do que o PlayStation 4 porque vinha com o sensor de câmera Kinect. Posteriormente, a Microsoft mudou de estratégia e passou a oferecer uma versão mais barata do Xbox sem o acessório. Com uma base menor de usuários do console, os estúdios têm menos oportunidades de obter maiores volumes de lucro.