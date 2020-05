Popular na internet, Minecraft dobrou o número de cópias vendidas em quatro anos

No aniversário de 11 anos de lançamento, o game Minecraft atingiu 200 milhões de cópias vendidas, afirmou a Microsoft, dona dos direitos do jogo produzido pelo Mojang Studios. O levantamento da empresa indica que cerca de 126 milhões de pessoas estão, todos os meses, jogando o game que ficou popular no início dos anos 2010.

Os números tem uma grande colaboração da quarentena causada por conta do coronavírus. No mês de abril, o número de jogadores aumentou em 25%, assim como a quantidade de sessões para jogar online – 40% a mais. No Youtube, o jogo também continua fazendo sucesso, como streamings de jogadores que voltaram a acessar o game nas sessões de jogos nostálgicos, permanecendo como um dos jogos mais visualizados nesse tipo de conteúdo na rede.

Lançado em 17 de maio de 2009, Minecraft passou um ano sendo feito apenas por Markus Persson, conhecido na web como Notch – ele vendia o jogo por €10 e lançava atualizações semanais. Quanto mais recursos lançava, mais o jogo vendia. Quando atingiu 15 mil cópias vendidas, ele decidiu montar um estúdio próprio, a Mojang – em seis meses, o jogo vendeu 1 milhão de cópias. Em 2014, o estúdio foi comprado por US$ 2,5 bilhões pela Microsoft.