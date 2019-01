Netherrealm Novo game da série terá, mais uma vez, o personagem Scorpio, um dos favoritos dos fãs

A Netherrealm, estúdio do veterano criador de games Ed Boon, anunciou nesta quinta-feira, 17, que uma nova edição do jogo de luta Mortal Kombat chegará em breve ao mercado. Previsto para dia 23 de abril, Mortal Kombat 11 terá versões para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

O jogo tem a tarefa de suceder Mortal Kombat X, que ajudou a franquia a ganhar nova vida, em 2015. O game também usa um sistema de lutas semelhante ao de Injustice 2, jogo de luta com os heróis da DC Comics, lançado em 2017.

Em seu primeiro vídeo de jogabilidade, divulgado nesta quinta-feira, é possível ver alguns dos personagens que estarão no jogo, como Scorpion, Sonya, Raiden, Sub-Zero e Baraka. Além disso, é possível perceber que o game está voltando ao mercado mais violento: no trailer abaixo, vários golpes e execuções trazem imagens sensíveis.

Além disso, a lutadora de UFC Ronda Rousey foi confirmada como dubladora oficial do jogo: ela vai ser a voz de Sonya Blade. Vale lembrar que, aqui no Brasil, Mortal Kombat X provocou polêmica ao incluir a cantora Pitty como dubladora – a performance, considerada discutível por críticos, tinha bordões como "vou equalizar a sua cara", lembrando a canção "Equalize", hit da cantora nos anos 2000.